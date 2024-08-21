Звезда Болливуда Шреяс Талпаде опроверг новости о своей смерти

48-летнего актера Шреяса Талпаде ("Чемпион Чанду") в Сети "похоронили" после разлетевшейся информации о его смерти.

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Болливудской звезде пришлось настойчиво попросить подписчиков в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) перестать выражать соболезнования его семье.

"Тем, кто продолжает распространять этот контент, я прошу остановиться и подумать о последствиях. Когда вы распространяете такие слухи, это влияет не только на человека, на которого они направлены, но и на его семью, особенно на маленьких детей, которые могут не до конца понимать ситуацию", - написал актер.

Он также поблагодарил всех, кто молился за него, а особенно тех, кто не поверил в сообщения и связался с ним напрямую. Шреяс Талпаде не исключает, что новости о его смерти специально "разгоняют тролли".

"Погоня за вовлеченностью и лайками никогда не должна идти в ущерб чувствам других", - резюмировал артист.

В декабре 2023 года Шреяс Талпаде перенес сердечный приступ, после выздоровления он заявил поклонникам, что расценивает это испытание как "второй шанс". Сейчас актер занят на съемках картины "Добро пожаловать в джунгли".