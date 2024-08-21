Умерла звезда фильма «Москва, Бельгия», взявшего три приза в Каннах

Ушла из жизни Ивонн Делкур, бельгийская актриса кино, сериалов и театра. Артистка скончалась 20 августа, в мае ей исполнилось 92 года.

© Кадр из фильма «Москва, Бельгия»

Похороны пройдут в субботу, передает VRT. Детали и причина смерти не разглашаются.

Ивонн Вершурен (при рождении) появилась на свет в 1932 году в Генте. На сцене - с 1949 года, на экране - с 1973-го.

В фильмографии - несколько популярных сериалов и драмеди 2008 года "Москва, Бельгия" - картина получила хорошую прессу и взяла три награды Каннского МКФ.

Муж - актер Ромен Деконинк, супруги вместе работали в театре Гента.