От печали до радости: за что мы любим Юрия Никулина

Советского артиста Юрия Владимировича Никулина все мы помним по ярким комедийным ролям в кино и уморительным сценкам в цирке. Актер всегда производил впечатление доброго и позитивного человека, и такими же казались его персонажи, даже те, кого в советские годы было принято считать антигероями. О ярких ролях, клоунаде и даже фронтовом юморе Никулина – в материале «ФедералПресс».

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Юмор и Никулин были одним целым, кажется, с самого детства. Вот одно из воспоминаний о юморе в школьные годы, которое сам артист приводит в своей автобиографической книге «Почти серьезно…»:

«Когда меня ругали за то, что я плохо запоминал даты, формулировки теорем, мать, защищая меня, говорила: «У Юры плохая память, не надо его ругать». Отец возражал: «Ну да, плохая, раз помнит все анекдоты, значит, память хорошая». Анекдоты я действительно запоминал отлично».

Юрий Никулин прожил 75 лет, не стало артиста 21 августа 1997 года. Он оставил после себя богатое культурное наследие, множество ярких ролей и емкие философские рассуждения – о самом себе, о профессии клоуна, о войне. Подробнее – читайте ниже.

Гайдаевский Балбес

Никулин, дебютировавший в кино в 36 лет, создавал невероятно фактурных персонажей в каждом фильме, за который брался. Самая запомнившаяся зрителям роль Никулина – Балбес из троицы комичных жуликов (Трус, Балбес, Бывалый), придуманной режиссером Леонидом Гайдаем. Самые яркие появления троицы были в «Самогонщиках», «Операции «Ы», «Кавказской пленнице».

В роли Балбеса Никулин отыгрывал образ тунеядца-алкоголика. Казалось бы, жуликоватый, местами нелепый, красноносый Балбес – персонаж не самый приятный, но актер говорил про него так:

«Я не считал Балбеса отрицательным героем, я его любил: странного, неунывающего, добродушного».

Фронтовой юмор

В армию Никулина призвали в 1939 году – ему тогда еще не исполнилось восемнадцати. Будущий артист отслужил положенный срок, прошел советско-финскую войну и всю Великую Отечественную. Одно из воспоминаний Никулина о ВОВ он приводит в своей книге:

«Не могу сказать, что я отношусь к храбрым людям. Нет, мне бывало страшно. Все дело в том, как этот страх проявляется. <...> Начинается обстрел. Ты слышишь орудийный выстрел, потом приближается звук летящего снаряда. Сразу возникают неприятные ощущения. В те секунды, пока снаряд летит, приближаясь, ты про себя говоришь: «Ну вот, это все, это мой снаряд». Со временем это чувство притупляется. Уж слишком часты повторения».

Рядом с такими мрачными пассажами идут и воспоминания о фронтовом юморе. Актер всегда отмечал, что чувство юмора его спасало в трудные военные времена: он травил сотни запомненных с детства анекдотов, разыгрывал товарищей, организовывал самодеятельность.

Было место на войне и для импровизированного театра. Как вспоминал Никулин, он с товарищами разыгрывал смешные миниатюры, показывал клоунаду, исполнял джаз, без конца кого-то пародировал. Сохранился в книге артиста и эпизод с юморной сценкой про расщепление атома.

«В те дни немало говорилось об открытии ученых по расщеплению атомного ядра. На эту тему мы придумали репризу. Я появлялся на сцене в своем диком костюме с громадным молотком в руках. Остановившись, поднимал что-то невидимое с пола и, положив на стул это «что-то», бил по нему молотком. Стул разлетался на куски. Вбегал партнер и спрашивал: «Что ты здесь делаешь?» Я отвечал совершенно серьезно: «Расщепляю атом». Зал раскалывался от смеха».

Цирковая клоунада

С цирком связаны вся жизнь Никулина – цирк был и до ролей в большом кино, и после. Циркач, великий клоун, мастер клоунады – эти и другие характеристики сопровождали артиста всегда.

Родным для Никулина был московский цирк на Цветном бульваре, который сейчас носит имя артиста. Здесь его приняли как актера, когда отказали ВГИК и ГИТИС, здесь он несколько десятилетий создавал эталонные клоунские номера, здесь провел пожилые годы в качестве директора и художественного руководителя.

О профессии клоуна Никулин оставил много рассуждений. Одно из них – о том, каким складом характера должен обладать такой артист.