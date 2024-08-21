Чем сейчас занимается актер Виктор Низовой

Народный артист России Виктор Низовой прославился благодаря роли оперативника Толика Щепкина в сериале «Возвращение Мухтара». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь актера, что его связывает с Украиной?

Чем известен Низовой

Виктор Низовой родился 23 сентября 1974 года в Москве. Он окончил Высшее театральное училище имени Щепкина, с 1995 года служит в Малом театре. В свободное время актер играет за футбольную команду культурного учреждения.

Низовой дебютировал в кино в 1999 году в ленте «Простые истины», где сыграл роль учителя физкультуры Сергея Авдеева. Известность он получил благодаря проекту «Возвращение Мухтара», где на протяжении четырех сезонов играл оперативника Толика Щепкина. Затем актер снимался в лентах «Лорд. Пес-полицейский», «Господа-товарищи», «Курортный роман», «Год культуры», «Полярный», «День выборов — 2» и других.

Что известно о личной жизни Низового

Виктор Низовой первый раз женился на девушке родом с Украины по имени Екатерина. Они познакомились в Малом театре, где она работала поваром. Однако спустя время пара рассталась.

Сейчас Низовой состоит в браке с актрисой Ольгой Жевакиной. В 2017 году у супругов родились близнецы Павел и Алексей. Семья живет в Подмосковье, имеет недвижимость в Крыму.

«Спасибо моим родителям, помогли в подмосковном Красногорске купить отличную квартиру, в доме неподалеку от метро „Мякинино“. Мечтаю обзавестись и коттеджем в моей любимой Прибалтике — обожаю Ригу и Юрмалу. Но это невероятно дорого, так что, когда бываем там, просто снимаю что-то. Жена родом из Крыма, там у нее квартира осталась, а у меня там же дом. Любим путешествовать, но времени не хватает», — говорил Низовой.

Что связывает Низового с Украиной

Сериал «Возвращение Мухтара» до 2014 года снимался в Киеве. Тогда Виктор Низовой признавался, с удовольствием посещает Украину, на территории которой похоронены его предки.

«Да я не разделяю совершенно эти границы. У меня мама украинка, жена украинка (первая супруга Екатерина. — NEWS.ru), все мои предки похоронены на Украине. До сих пор не могу привыкнуть, что, когда поездом еду из Москвы в Киев, надо документы показывать, потому что мы проезжаем границу. Работается здесь очень легко, живется замечательно. Искренне говорю. По сравнению с моей любимой Москвой здесь удобнее, проще, теплее и как-то уютнее. Я тут уже знаю все, так что в Киев еду без проблем. Очень легко, с удовольствием», — рассказывал он украинской прессе.

Чем сейчас занимается Низовой

Виктор Низовой в 49 лет продолжает служить в Малом театре и преподает актерское мастерство в ВТУ им. М. С. Щепкина. Также артист задействован в съемках: в сентябре с ним ожидается телевизионная премьера сериала «Третье сентября».

Низовой не ведет социальные сети и не комментирует политические события, однако он отмечал, что является патриотом страны.