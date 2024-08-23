Как Луи де Фюнес стал символом французской комедии

Любимец одноклассников

Родители Луи де Фюнеса происходили из испанской аристократии и жили в Севилье, но в начале XX века бежали оттуда во Францию — чтобы заключить брак, против которого выступали их семьи. Будущий актер родился 31 июля 1914 года в пригороде Парижа — коммуне Курбевуа.

В школе Луи учился с трудом, но завоевывал сердца одноклассников своим артистическим талантом и чувством юмора. Он с легкостью пародировал учителей, любил корчить гримасы и устраивать шутливые выходки, поэтому постоянно оказывался в центре внимания.

Мальчик увлекался рисованием и игрой на пианино, знал несколько языков — испанский, французский и английский. При этом его буйный характер и неумение следовать правилам создали вокруг него ореол сложной и яркой личности. Бунтарский дух в сочетании с врожденной артистичностью предопределили его дальнейший путь.

Начало карьеры

Изначально Луи де Фюнес пытался проложить свой путь в музыке, а не кинематографе. Юноша работал джазовым пианистом в одном из заведений Пигаля — парижского квартала, известного благодаря кабаре "Мулен Руж".

В годы оккупации Парижа немецкими войсками де Фюнес преподавал сольфеджио в музыкальной школе. После окончания Второй мировой войны он решил попробовать свои силы в кино. Луи де Фюнес дебютировал на экране в возрасте 32 лет: в фильме "Барбизонское искушение" (1945) он исполнил роль портье — настолько небольшую, что даже не был упомянут в титрах.

Другие ранние работы тоже не принесли ему известности. Луи был маленького роста, любил строить гримасы, и долгое время режиссеры видели в нем актера второго плана, способного выполнять только простые комические эпизоды. В 1950-х годах де Фюнес снялся в десятках фильмов. Первую заметную роль он сыграл в комедии "Совершенно некстати" (1957): его герой — отчаявшийся композитор, который хочет свести счеты с жизнью, но постоянно натыкается на препятствия.

На пике славы

Первой по-настоящему успешной работой Луи де Фюнеса стал фильм "Не пойман — не вор" (1958). В комедии о хитром рыночном торговце актер исполнил главную роль, которая наконец-то дала ему возможность продемонстрировать свой истинный комический потенциал.

Популярность пришла к артисту в 1960-х годах с ролью комиссара Жюва в трилогии о Фантомасе, снятой режиссером Андре Юнебелем. Сочетание динамичного сюжета о поиске преступника и комедийных ситуаций позволило актеру раскрыть свой уникальный стиль. Тогда же он начал сниматься в фильмах Жана Жиро о жандарме Крюшо — образ этого героя также стал знаковым в карьере Луи де Фюнеса. Эти, казалось бы, простые персонажи раскрывали глубинное понимание актером человеческой натуры и умение наполнять повседневные ситуации юмором.

Другим прорывным для Луи де Фюнеса фильмом стал "Разиня" (1965) Жерара Ури. Актер сыграл в нем главную роль и окончательно закрепился в качестве ведущего комика Франции. "Большие каникулы" (1967) стали еще одним важным этапом в его карьере, показав актера в роли строгого, но добродушного директора школы, который становится жертвой своих же учеников и обстоятельств. Среди других успешных проектов того периода можно выделить "Замороженного" (1969) Эдуара Молинаро, где де Фюнес продемонстрировал умение создавать одновременно комичные и трогательные образы.

С каждым фильмом раскрывались новые аспекты таланта Луи де Фюнеса. Режиссеры ценили способность актера импровизировать и создавать комические сцены, не предусмотренные сценарием.

Особенности комического таланта

Уникальным комиком Луи де Фюнеса сделали его невероятная мимика и пластика. Он был мастером гримас и эмоций, которые менялись с молниеносной скоростью. Зрители никогда не знали, чего ожидать от его персонажей, что и делало его образы столь яркими и запоминающимися.

Помимо этого, его стиль был основан на взаимодействии с окружением. Де Фюнес мастерски играл с предметами и декорациями, создавая с помощью простых вещей целые комедийные номера. В сценах с погонями, столкновениями и нелепыми ситуациями его персонажи всегда оказывались на грани абсурда.

Икона французской комедии

Фильмы с участием Луи де Фюнеса пользовались огромной популярностью не только во Франции, но и за ее пределами. Актер обрел множество поклонников в странах Восточной Европы, Латинской Америки и в Азии. Де Фюнес олицетворял французскую легкость и обаяние, умело воплощая на экране национальные стереотипы и культурные коды.

Влияние его творчества можно проследить в работах многих современных комиков, в том числе таких известных, как Джим Керри и Саша Барон Коэн, игра которых тоже строится на эксцентрике и физической комедии.

Каким Луи де Фюнес был вне экрана

В обычной жизни актер совершенно не походил на своих персонажей. Его герои часто были шумными и подвижными, он же с возрастом стал довольно замкнутым и скромным. Артист старался избегать излишнего внимания прессы и предпочитал вести уединенный образ жизни. Многим его коллегам казалось удивительным, насколько этот актер, способный развеселить миллионы зрителей, был тихим и вдумчивым человеком.

Луи был преданным мужем и отцом. Его карьера отнимала много времени, но он всегда старался уделять внимание своим близким. Он был женат дважды, и со второй женой Жанной прожил 40 лет — до самой смерти. Ни один из троих его сыновей не пошел по стопам отца.

Любимым способом де Фюнеса расслабиться и уйти от суеты кино было садоводство. Он страстно любил розы и выращивал цветы. Это занятие позволяло актеру восстанавливаться после напряженных съемок и сохранять душевное равновесие.

Поздние годы

К середине 1970-х годов Луи де Фюнес стал признанным мастером французского кинематографа. Но в этот период его жизнь резко изменилась: в 1975 году у актера случился сердечный приступ, что вынудило его значительно сократить рабочую нагрузку.

Одним из его последних крупных проектов стал фильм Клода Зиди "Крылышко или ножка" (1976), в котором де Фюнес сыграл роль строгого кулинарного критика. Актер снова сумел соединить комический и социальный контексты, раскрывая тему конфликта традиционных ценностей и современных тенденций в обществе.

В конце 1970-х и начале 1980-х годов Луи де Фюнес снялся в нескольких других фильмах, включая культовую картину Жерара Ури "Приключения раввина Якова" (1973), где снова блеснул своим неподражаемым комическим даром. Однако в этот период Луи все больше времени проводил вдали от съемочных площадок, посвящая себя семье и своему любимому саду.

Последней значимой ролью в его карьере стал фильм "Жандарм и жандарметки" (1982), завершивший серию о жандарме Крюшо. Эта картина стала своеобразной кульминацией творчества Луи де Фюнеса — актер вернулся к образу, который сделал его знаменитым во всем мире. Однако вскоре после выхода фильма де Фюнес окончательно отошел от кино. Фильм стал своего рода прощанием великого комика с экраном.

Наследие

Луи де Фюнес скончался в январе 1983 года в возрасте 68 лет. Его фильмы стали классикой французского кино и до сих пор пользуются популярностью среди зрителей всех возрастов. Многие современные режиссеры и актеры вдохновляются его творчеством, а комедии с его участием регулярно показывают на телевидении как во Франции, так и за ее пределами.

Де Фюнес оказал значительное влияние на развитие комедийного жанра. Его персонажи — хитрые, трусливые или безрассудные — всегда были воплощением человеческих слабостей и недостатков, что делало их такими близкими и понятными зрителям. Его уникальная способность сочетать абсурд и комичность с тонкими социальными и психологическими наблюдениями создала особый стиль, который стал эталоном для многих других комиков.