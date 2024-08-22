Борисов, поцелуи с поклонницами, новые фильмы: чем сейчас занят Иван Мулин

Иван Мулин — актер театра и кино. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

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Что известно о карьере и личной жизни Мулина

Иван Мулин родился 6 июля 1992 года в Москве. Окончил актерский факультет театрального училища имени Щепкина.

Мулин снимался в картинах «Елена», «Молодежка», «Верни меня», «Уголь», «Молодежка. Взрослая жизнь», «Хрусталь», «Молодежка. Лед и пламя», «Болванка», «Перевал Дятлова», «Будь моим Кириллом», «Один клик», «Казнь», «Черная весна» и других.

Всего в его фильмографии более 30 работ.

«В принципе я могу вписаться в любой проект в зависимости от людей вокруг меня. Можно из хорошего материала сделать очень плохой, если вокруг будут не те люди. А из очень плохого материала сделать по крайней мере сносный, если тебя окружают люди, в которых ты веришь. Для меня самым главным фактором является времяпрепровождение», — рассказывал Мулин.

В Сети часто появляются слухи о романах артиста, однако, по данным СМИ, на данный момент он не женат и не имеет детей. Мулин признавался, что не отвечает на сообщения поклонниц в соцсетях.

«Я готов пообщаться с кем угодно, если со мной встретятся, я открыт. Встретимся на улице, я могу что угодно рассказать, обнять, поцеловать. Но переписываться — это выше моих сил. Просто физически не готов. Но всех очень целую, и если мы встретимся, я готов дать сатисфакцию любому практически», — объяснял он.

Что Мулин говорил о Борисове

Иван Мулин вместе с коллегой Юрием Борисовым появлялся в кадре фильма «Елена».

В одном из интервью артист признавался, что не сможет сниматься так же много, как Борисов, поскольку «боится перед каждой ролью».

«Это надо быть колоссально талантливым человеком, совсем гением. Если у тебя 15 работ и ты везде в порядке — честь тебе и хвала. Но я боюсь перед каждой ролью. Я не готов. Все говорят: вот как Юра Борисов, а чего ты сидишь? А я не хочу как Юра. Я не смогу как Юра. Он же больной, я знаю его. В хорошем смысле больной. У него охота до этого сильная. У меня нет такого ресурса сумасшедшего. Если бы я попал в обойму, я бы не вывез просто, я это адекватно понимаю», — рассуждал Мулин в интервью Кино Mail.ru.

Чем сейчас занимается Мулин

Иван Мулин продолжает творческую деятельность. Он задействован в постановках «Королева красоты» и «Мурлин Мурло».

В 2023 году актер снялся в картинах «Аквариум», «Содержанки-4», «Саша и Питер» и «Клипот». В скором времени также должны выйти проекты «ЗАТО», «Овчарка», Louis Pavilion, «Фонд», «Молодежка. Студенты» и «Небесная тропа» с его участием.