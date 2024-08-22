Краткая биография актера Дмитрий Фрид

Актер Дмитрий Фрид прославился благодаря участию в немецких, канадских и российских мюзиклах, а также съемкам в лентах «Движение вверх» и «Анна-детективъ». Чем он занимается сейчас, как живет?

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Что известно о карьере и личной жизни Фрида

Дмитрий Фрид родился 28 февраля 1968 года в Москве. По национальности — немец. Он окончил школу театрального искусства Мerameo в Берлине, учился в Richmond School в Торонто (Канада) и американской школе Dance school of Sports and Arts.

Актер дебютировал в кино в канадском сериале Forever Knight, где играл роль русского солдата в эпизоде войны 1812 года. Сниматься в России Фрид начал в 2007 году, получив главную роль в ленте «Держи меня крепче». Затем он также появился в картинах «Общая терапия», «Барвиха», «Небо в огне», «Все к лучшему», «Белый песок», «Любовник для Люси», «Склифосовский», «Без следа», «Молодежка», «Движение вверх», «Посольство», «Позднее счастье», «Балканский рубеж» и других.

Фрид женат на танцовщице Алене Спиридоновой, с которой познакомился во время работы над мюзиклом «Русские на Бродвее». У пары есть двое детей: дочь Алена и сын Андрей.

Что известно о жизни Фрида за границей

Дмитрий Фрид в 90-е годы уехал в Канаду, получив роль в мюзикле «Русские на Бродвее». Артист не планировал переезжать за границу, однако остался в Торонто на шесть лет.

«Сначала мы с женой думали, что поработаем в Канаде полгода. Она тоже танцевала в нашем мюзикле, он нас и свел... Наша дочка Аленка, ей тогда было полтора года, осталась в Москве с бабушкой и дедушкой. А потом мы забрали ее к нам. В Торонто мы прожили шесть лет», — рассказывал он.

Позднее Фрид получил роль в немецком мюзикле и перевез семью в Германию.

«Так случилось, что в Торонто приехали немцы, которые искали артистов в свой мюзикл. Меня взяли. Поэтому вся наша небольшая, но дружная семья собралась и мы переехали в Берлин», — пояснил он.

По словам артиста, он никогда не мечтал о карьере в Голливуде, поэтому за границей не только снимался в кино, но и брался за работу, которая не относится к актерской профессии.

Фрид вернулся в Россию во второй половине нулевых. Первое время он работал в мюзикле «МаммаМия», затем начал получать предложения от российских кинорежиссеров.

Чем сейчас занимается Фрид

Дмитрий Фрид на настоящий момент является востребованным в России актером. В 2024 году с ним вышли картины «Адмирал Кузнецов», «Время вернуться», «Гид и большие соблазны», «Чистые руки» и другие.

Артист ведет личный блог в социальных сетях, где публикует информацию о новых проектах, а также поздравляет россиян с официальными праздниками. Политические события, в том числе спецоперацию, он не комментирует.

По данным СМИ, наследники Фрида вместе с супругой живут в Германии. С семьей артист проводит свободное от съемок в России время.