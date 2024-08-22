Избиение жен и «бойкот» в кино: как сейчас живет актер Марат Башаров

Актер и телеведущий Марат Башаров отмечает 50-летие. За его плечами десятки ролей в кино и театре и многочисленные проекты на телевидении, но в последние годы имя артиста все чаще фигурирует в скандалах. Как пристрастие к алкоголю и буйный нрав сказались на карьере Башарова — в материале «Газеты.Ru».

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Детство и юность

Марат Башаров родился 22 августа 1974 года в Москве. Его мать Рауза Абдуловна работала поваром в столовой ГУМа, а отчим Вафа Юнисович занимался ремонтом сантехники. После окончания школы будущий артист поступил на юридический факультет Московского государственного университета имени Ломоносова, но проучился там совсем недолго.

Будучи студентом первого курса, Башаров, с легкой руки своего сводного брата, театрального критика Милихата Юнисова, прошел пробы в театр «Современник» и получил роль герцога Сесила в спектакле «Кентервильское привидение». Погрузившись в мир искусства, Башаров понял, что юриспруденция его больше не интересует, поэтому забрал документы из МГУ и поступил в Театральное училище имени Щепкина. Во время учебы начинающий актер продолжал играть в «Современнике» и снимался в рекламе, а также подрабатывал сторожем в магазине одежды.

Первые роли

В 1994 году Марат Башаров дебютировал в кино, снявшись в эпизоде картины Никиты Михалкова «Утомленные солнцем». Роль была совсем небольшой и имя актера даже не попало в титры, но именно она стала судьбоносной в его карьере. Спустя год знаменитый режиссер вновь пригласил Башарова поучаствовать в своем проекте — на этот раз актер озвучил один из эпизодов документального сериала Михалкова «Сентиментальное путешествие на мою Родину. Музыка русской живописи». А в 1998-м, сразу после выпуска из «Щепки», Никита Сергеевич утвердил Башарова на роль юнкера Полиевского в исторической драме «Сибирский цирюльник».

«Я считаю свою роль в "Сибирском цирюльнике" очень удачной. Многие актеры мне тогда завидовали: дескать, совсем зеленый пацан, только вылез из гнезда и сразу попал к Михалкову, да еще и сыграл вроде бы ничего... Я чувствовал это», — рассказывал Марат Башаров в интервью журналу «7 Дней».

Успех в кино и на телевидении

В 1999 году кинокарьера Башарова еще сильнее пошла в гору: сначала он получил одну из главных ролей в драме Станислава Говорухина «Ворошиловский стрелок», а спустя год снялся в фильме Павла Лунгина «Свадьба». Однако наибольшую популярность актеру принес сериал Александра Митты «Граница. Таежный роман» (2001), в котором он сыграл юного лейтенанта Ивана Столбова, влюбленного в жену своего сослуживца. После этой роли Башаров стал одним из самых востребованных актеров российского кинематографа. В нулевых он снялся более чем в 20 фильмах, самыми успешными из которых стали «Олигарх» (2002), «72 метра» (2004), «Турецкий гамбит» (2005), «Изображая жертву» (2006) и «День выборов» (2007).

С середины нулевых Марат Башаров стал частым гостем на телевидении: в 2006-м он участвовал в шоу «Звезды на льду», где выступал в паре с Татьяной Навкой (их тандем взял первый приз), после чего на протяжении двух сезонов был ведущим передачи «Ледниковый период». Но самым «долгоиграющим» телепроектом актера стало мистическое шоу «Битва экстрасенсов» — его Башаров ведет с 2009 года.

Первая любовь Марата Башарова

Со своей первой супругой Елизаветой Круцко Марат Башаров познакомился в 1998 году на съемках «Сибирского цирюльника». На момент их встречи девушка была замужем, но красивые ухаживания и настойчивость Башарова сделали свое дело: Круцко оставила супруга и ушла к молодому актеру. В 2003 году влюбленные узаконили свои отношения через никах (традиционный мусульманский свадебный обряд. — «Газета.Ru»), ради которого Круцко приняла ислам и взяла имя Лейла, а спустя год у пары родилась дочь Амели.

В 2006 году, когда Башаров стал участником телешоу «Звезды на льду», у супругов начались разногласия: актер пропадал на съемках, а Круцко сходила с ума от ревности. В 2009 году Круцко ушла от Башарова, вернулась в православие, а спустя несколько лет вышла замуж за видеооператора Сергея Шульца. Тем не менее бывшие влюбленные смогли сохранить теплые дружеские отношения: Круцко была единственной, кто защищал Башарова после обвинений артиста в домашнем насилии.

Марат Башаров и Екатерина Архарова: от любви до побоев

В марте 2014 года Марат Башаров познакомился с племянницей актера Эммануила Виторгана, актрисой Екатериной Архаровой. Их отношения развивались стремительно: на первом свидании Башаров предложил Архаровой руку и сердце, а через два месяца влюбленные сыграли пышную свадьбу. Летом 2014 года в интервью журналу «7 Дней» актер заявил, что нашел ту самую, о которой мечтал всю жизнь:

«Я встретил женщину, с которой совпал абсолютно во всем — в словам, в желаниях, в поступках».

Но счастье было недолгим. Уже в октябре 2014 года Екатерина Архарова попала в больницу с тяжелыми травмами, а спустя месяц в эфире шоу «Пусть говорят» обвинила Башарова в домашнем насилии. В интервью, которое вышло под заголовком «Кулак Марата Башарова», актриса рассказала о пристрастии мужа к алкоголю, после употребления которого он становился агрессивным и избивал ее.

«В тот вечер я приехала к нему в дом. Марат был уже нетрезв. Все это было у него по нарастанию. Те, кто знает Марата, прекрасно меня поймут… Со стеклянными глазами он налетел на меня и стал бить по голове, по лицу — куда попадал. Я падала, вставала, он опять бил», — поделилась она.

В этом выпуске «Пусть говорят» Марат Башаров не участвовал, но спустя месяц он стал гостем передачи «Сегодня вечером», посвященной «Ледниковому периоду». Во время эфира тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова прервала выступление Башарова, потребовав от него публичных извинений в адрес Архаровой. Под давлением Тарасовой артист попросил прощения у жены за то, что «не оправдал ее надежд», отметив, что «всей правды о случившемся никто не знает».

Архарова не простила и в конце декабря подала на развод. 18 марта 2015 года супругов официально развели. Несмотря на широкий резонанс, Марат Башаров избежал не только уголовного дела, но и процесса раздела имущества. Но история на этом не закончилась: в 2020 году в беседе с Лерой Кудрявцевой Башаров заявил, что у Екатерины Архаровой были серьезные проблемы с алкоголем, и когда она выпивала, то теряла контроль над собой.

«Я до сих пор не совсем понимаю, почему она так сильно тянулась к спиртному — у нас все было очень хорошо, и свадьба красивая, и работа», — рассказал он в эфире шоу «Секрет на миллион».

Говоря о том самом вечере, когда Архарова попала в больницу с побоями, актер признался, что действительно ударил жену, но после того, как она устроила «разборки»:

«Я ей врезал. Не бил много раз. Я ей врезал один раз, позвонил ее отцу и сказал: "Заберите, пожалуйста, свою дочь". Это была истерика».

После выхода шоу в эфир Екатерина Архарова подала на бывшего мужа в суд за распространение клеветы.

Брак Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой

В июле 2016 года Марат Башаров заявил, что снова женится: избранницей актера стала его поклонница Елизавета Шевыркова, которая незадолго до свадьбы родила артисту сына Марселя. Через два года брат Шевырковой рассказал изданию StarHit, что актер снова взялся за старое: девушка оказалась в больнице со сломанным носом. В подтверждение своих слов Федор Шевырков опубликовал медицинскую справку с диагнозом «закрытый перелом костей носа» и фотографию сестры на больничной койке.

Сама Елизавета Шевыркова какое-то время молчала, но в феврале 2019 года объявила подписчикам личного блога, что уходит от мужа из-за его отказа лечиться от алкогольной зависимости:

«Я ждала, что Марат найдет в себе силы и нужные слова, чтобы прокомментировать эту ситуацию, но он снова делает вид, что ничего не произошло и все хорошо. Мне очень жаль, что у него нет желания вылечиться и покончить с этим недугом ради нашей семьи, ради своих детей, ради своей карьеры».

В этот же день стало известно, что Шевыркова официально подала на развод с Башаровым.

Уже после расторжения брака женщина призналась, что впервые подверглась нападению со стороны актера, когда была на третьем месяце беременности.

Спустя год после официального развода — в эфире шоу «Секрет на миллион» — Башаров признался, что, «конечно, бил своих жен», но не смог ответить на вопрос Леры Кудрявцевой, зачем это делал. Он также попросил прощения у Елизаветы Шевырковой и выразил надежду на воссоединение:

«Любимый мой пупсик! Я тебя очень люблю. Прости меня, пожалуйста, за все, что я натворил. Спасибо тебе большое за все, что ты для меня сделала. Спасибо тебе за то, что ты меня приняла таким тогда, что ты меня тогда простила. Скажу честно: я очень хочу быть с тобой и дальше жить с тобой, баловать тебя, любить и наслаждаться счастьем, которое мы вместе с тобой проживали».

После развода Башаров и Шевыркова еще долго выясняли отношения: артист жаловался поклонникам, что экс-супруга не дает ему видеться с Марселем и настраивает сына против него, а женщина в ответ обвиняла бывшего возлюбленного в неадекватном поведении и алкогольной зависимости. Позже экс-супруги все же смогли договориться, и сегодня актер принимает активное участие в жизни сына.

В августе 2023 года стало известно о романе Башарова с актрисой Анастасией Борисовой. Как и в случае с предыдущими пассиями, их роман развивался стремительно, и уже в декабре актер сделал возлюбленной предложение. Тогда же, в эфире шоу «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ, Борисова подтвердила помолвку и показала кольцо с шестью крупными бриллиантами.

Актриса добавила, что «скандальное» прошлое будущего мужа ее не смущает и заверила зрителей, что, в случае чего, сможет справиться с вспыльчивым возлюбленным:

«Эмоции мужчины надо уметь балансировать, поэтому видишь, что как-то заведен человек — умей найти какие-то слова, какие-то поступки, чтобы несложно его приглушить, успокоить. Разные способы есть, мы же девочки».

В интервью kp.ru Марат Башаров также заявил, что новую избранницу не волнуют его предыдущие неоднозначные любовные истории.

«Зачем строить отношения и переживать из-за того, что раньше не получалось? Нет. Я всегда как в омут с головой. Я наслаждаюсь этим. И хочу, чтобы наслаждались мной. <...> Самое главное, что Асе по барабану и эти разговоры, и мое прошлое. Она видит мое отношение к ней, это самое главное. Чувствует его, дышит этим. Вот и все!» — поделился актер.

Башаров и алкоголь

Свое пристрастие к алкоголю Башаров никогда не отрицал. Еще на заре карьеры говорил журналистам, что его любимый напиток — водка.

В беседе с Лерой Кудрявцевой в 2020 году артист признался, что, будучи в браке с Шевырковой, он хотел закодироваться, но из-за проблем с сердцем врачи отказали ему в проведении процедуры. Сегодня, по словам артиста, он сам «контролирует» свою пагубную привычку:

«Когда надо, я держусь сам. Тем более что у нас есть пост — и каждый его я его соблюдаю».

Как сейчас живет Марат Башаров

Скандалы частично ударили по карьере Башарова: после того, как в эфире шоу «Секрет на миллион» он признался, что бил своих жен, в сети появилась петиция с требованием лишить актера звания «заслуженный артист Татарстана». Артист отреагировал довольно жестко:

«Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает. Меня давно наказали. После того инцидента в 2018-м меня лишили очень многих работ. Срок давности уже прошел».

Звания не лишили, премию не отняли, Марат Башаров продолжает играть в театре и остается бессменным ведущим шоу «Битва экстрасенсов» на телеканале ТНТ. Одна из последних крупных работ актера в кино — роль Степы Лиходеева в экранизации романа Булгакова «Мастер и Маргарита». Однако в начале июля Башаров стал гостем шоу «Злые языки», в котором признался, что скандалы не прошли бесследно и «бойкот» в его отношении все еще действует — ролей в кино актеру по-прежнему не предлагают.

«Меня наказывали и будут наказывать. Конечно, это все тяжело переживаешь. Во-первых, тебя бьют рублем. Ты не имеешь возможности нормально жить. Во-вторых, вы же сами знаете, какой это кайф — выйти к зрителю, выйти на площадку, войти в кадр, услышать команду "Мотор". И когда тебя этого лишают, становится больно, потому что мы к этому привыкли, это наша работа», — рассказал он.

Башаров также извинился за побои перед бывшими женами — Екатериной Архаровой и Елизаветой Шевырковой — и поблагодарил их за то, что они смогли его простить.