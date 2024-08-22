Слова о санкциях, мнение об СВО, три дочки: как живет актер Иван Колесников

Актер Иван Колесников продолжает творческую деятельность. В каких проектах он задействован сейчас, что известно о его личной жизни?

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Чем известен Колесников

Иван Колесников родился 18 марта 1983 года в Москве в семье заслуженного артиста России Сергея Колесникова и художника Марии Великановой.

Колесников окончил Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина. Актер снимался в картинах «Ой, вы, гуси...», «Чехов и Ко», «Бедная Настя», «Белая гвардия», «Студенты», «Телохранитель», «Рыжая», «Институт благородных девиц», «Стреляющие горы», «Три звезды», «Пусть так будет», «Матрешка», «Движение вверх», «Анна Каренина», «Серебряный бор», «Тобол», «Союз Спасения», «Яркие краски осени», «Любовь без размера», «Имя» и других.

Всего в его фильмографии более 70 работ.

Что известно о личной жизни Колесникова

С 2002 года Иван Колесников женат на художнике по костюмам Лине Раманаускайте.

«Я, как увидел Лину, сразу же пригласил прогуляться. И в тот же вечер понял, что влюбился. А через несколько дней признался маме, что нашел девушку, о которой мог лишь мечтать», — вспоминал артист.

В браке родились три дочери: Евдокия, Вера и Лизавета.

«Отношения с женой не всегда были счастливыми. Другое дело, что мы сумели их отстоять и в моральном, и в физическом, и в любовном смысле. В первую очередь, долгие отношения существуют потому, что есть терпение, понимание, взаимоуважение — это главное в долгом браке. Даже если кто-то был неправ, нужно не судить его, а попробовать понять, разобраться, поговорить. Мне кажется, люди расходятся и разводятся из-за того, что не говорят, а надо говорить, рассуждать, делать много вещей вместе, потому что это работа над отношениями. Она не всегда веселая, порой трудная. Мне в перспективе хотелось бы вместе состариться и желательно умереть в один день, чтобы не страдать потом», — рассуждал Колесников в интервью «Кино Mail.ru».

Что Колесников говорил о санкциях

По мнению Ивана Колесникова, российское кино выживет даже с учетом санкций. При этом он считает, что отечественному кинопрому нельзя зацикливаться на производстве развлекательных фильмов и сериалов.

«Я думаю, если все сделать правильно, мы вполне сможем развить свое кино и без Netflix и всего остального. Главное, не делать упор исключительно на развлекательный контент. Конечно, как говорится, "зритель все схавает", но это неправильная позиция. Рано или поздно все это закончится, все вернется на круги своя. Ничего плохого с кинематографом не случится. Машина уже так навострилась работать, что тяжело что-то испортить», — комментировал Колесников «Газете.Ru».

Чем сейчас занимается Колесников

Иван Колесников продолжает творческую деятельность.

В 2023 году актер снялся в картинах «Императрицы», «Каждый мечтает о собаке», «Хитровка. Знак четырех» и «Дурочка Надя». В 2024 году вышел сериал «Матрешка» с его участием.

В скором времени также можно будет увидеть проекты «Момент истины», «Роднина», «Арбатские тайны», «Город Брежнев», «Брак понарошку», «Романовы: Преданность и предательство», «Папаши», «Колотун», «Разящий луч» и «Карузо» с Колесниковым.

«У меня есть дети, дом, который я построил, прекрасная жена. Я даже не знаю, о чем мечтать, кроме как о работе. У меня есть планы, чтобы выйти на уровень, когда мне не надо будет сниматься, чтобы зарабатывать и кормить семью. Мечтаю о том, когда я буду спокойно сидеть дома в деревне, отбирать сценарии и соглашаться только на самые интересные, работать меньше и немножко отдыхать, потому что, мне кажется, что я вообще перестал это делать», — говорил он.

Свое мнение о проведении спецоперации Колесников не высказывал.