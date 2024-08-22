Расставание со Жвакиным и карьера диджея: куда пропала Ксения Лукьянчикова

Ксения Лукьянчикова — актриса театра и кино. В каких проектах она задействована сейчас, что известно о ее личной жизни?

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Чем известна Лукьянчикова

Актриса Ксения Лукьянчикова родилась 15 января 1993 года в Санкт-Петербурге. Окончила Санкт-Петербургскую академию театрального искусства. Затем переехала в Москву.

Артистка снималась в картинах «Такая работа», «Красная королева», «Жемчуга», «Крылья империи», «Трое в лабиринте», «Управдомша», «Магомаев», «Северная звезда», «Город тайн», «Жизнь прекрасна», «Гром среди ясного неба», «Молчание», «Не твое дело», «Статья», «Горько-соленое море любви» и других.

Всего в ее фильмографии более 30 работ.

«Мне нравится играть героинь с тяжелой драматической судьбой — как они преодолевают различные препятствия и обстоятельства в своей жизни. Мне очень нравятся комедийные персонажи, и я сейчас активно развиваюсь в этом жанре. Очень хочу сыграть какого-то маргинального персонажа — барышню с дредами, всю в татуировках, с пирсингами и т. д. Хочется, чтобы мне давали роли на сопротивление, это всегда интересно. И чем их больше, тем лучше. Мне вообще нравится, когда люди видят меня в отрицательных ролях», — рассказывала Лукьянчикова KP.RU.

Что известно о личной жизни Лукьянчиковой

В 2016 году стало известно об отношениях Ксении Лукьянчиковой со звездой «Молодежки» Иваном Жвакиным. Однако в 2020-м появилась информация о расставании пары.

В 2023 году Лукьянчикова призналась, что ее сердце сейчас несвободно, однако имя избранника не раскрыла.

«Он не из творческой среды. Нет. Абсолютно. Вообще, я о своей личной жизни ничего не рассказываю. Все, что могу сказать, — мое сердце несвободно», — поделилась артистка с журналом «Теленеделя».

Лукьянчикова также заявила, что рада, что у нее не было ни одного необдуманного брака.

«А о себе могу сказать: я очень рада, что к тридцати годам у меня нет ни одного необдуманного брака за плечами. Я все ближе к мысли, что замужество, женитьбу, свадьбу нужно делать ближе к "тридцатке". К этому возрасту ты уже вполне сформировавшийся человек и знаешь, что тебе нужно. Часто наблюдаю, что браки, заключенные по молодости, к 30 годам распадаются. Я на эмоциях замуж уже точно не выскочу», — объяснила она.

Чем сейчас занимается Лукьянчикова

Ксения Лукьянчикова продолжает творческую деятельность. Она задействована в спектакле «Мастер и Маргарита».

В 2023 году актриса снялась в сериале «Разрешите обратиться».

В 2024 году вышла комедия «Любви не бывает?» с ее участием. В скором времени также можно будет увидеть ленту «Хорошие девочки» с Лукьянчиковой.

Помимо актерской, Лукьянчикова сейчас строит карьеру диджея. Она выступает как DJ Black Mamba.

«Я 12 лет шла к тому, чтобы стать профессиональным диджеем. Просто не было выходов: я буквально долбилась во все двери, но они были закрыты. Но, как говорится, сто дверей закроются, а сто первая — откроется. Так и получилось. В этой работе я стараюсь максимально отдалиться от всех своих ролей в театре и кино. У меня определенный творческий образ, в котором я прихожу на выступления. Он создан целиком и полностью мною. Но есть нюанс — карьеру "Черной Мамбе" приходится начинать заново», — рассказывала артистка.

Лукьянчикова отмечала, что в деле диджеинга является самоучкой. При этом она хочет стать настоящим музыкантом.