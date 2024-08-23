Джаред Лето рассказал о том, как почти не стал банкротом

Актёр Джаред Лето, известный по «Отряду самоубийц» и «Реквиему по мечте», вспомнил, как едва не стал банкротом. Его музыкальная группа Thirty Seconds to Mars задолжала лейблу EMI более $ 2,7 млн.

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На тот момент Лето со своей группой кое-как расплатился с этим долгом. Но не обошлось ещё без одного суда.

"Мы продали 1 млн копий альбома A Beautiful Lie, а потом узнали, что нам не заплатят ни цента. Более того, мы ещё и задолжали миллионы долларов студии!"

Лето рассказал, что подал в суд на лейб, однако затем музыканты получили встречный иск от компании на $ 30 млн за «нарушение контракта». По итогу в апреле 2009 года дело Thirty Seconds to Mars против EMI закрыли. В итоге группа и лейбл разошлись миром.