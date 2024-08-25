Звезда турецких сериалов впервые появится в российском фильме

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит впервые появится в российском фильме. Актер, любимец многих российских женщин сыграет в новогодней комедии «Елки 11». Съемки фильма стартуют 25 августа. «Вечерняя Москва» узнала подробности у коллег Бурака по съемочной площадке.

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Рузиль дал «cлово пацана»

Режиссером фильма выступит Александр Карпиловский, продюсером — Галина Стрижевская, а сценаристом — Петр Внуков. Информация о том, что в новых «Елках» сыграет турецкий актер, быстро разлетелась по сети. «Вечерняя Москва» дозвонилась до режиссера фильма. Карпиловский разглашать подробную информацию не стал.

— Я не могу ничего сказать. Понимаю, что все заинтригованы, но это коммерческая тайна, — отметил режиссер.

В сети же пишут, что Бурак Озчивит, известный по роли Бали-бея из «Великолепного века», сыграет в картине небольшую эпизодическую роль вместе с Рузилем Минекаевым — звездой нашумевшего российского сериала «Слово пацана». Молодой актер эксклюзивно поделился с корреспондентом «ВМ» деталями.

— Мы будем работать вместе. И, конечно же, мне интересно увидеться с Бураком Озчивитом. Не знаю, получится у нас пообщаться или нет, все-таки по-турецки я не говорю, да и он вряд ли понимает по-русски... Но я бы очень этого хотел, это любопытно, — рассказал Рузиль Минекаев. — Мне не терпится начать. Хочу как можно больше сцен с ним, чтобы почаще взаимодействовать. Мне самому интересно, почему он решил приехать в Россию и сняться в нашем проекте, причем сыграть не большую роль, а эпизодическую. Может быть, у него какая-то любовь к Татарстану... Очень хочу увидеть, потому что по фото видно, что он эталон красоты и мужественности.

К слову, о Татарстане. Старт съемок запланирован на 25 августа. Для Бурака забронировали номер в одном из отелей Казани, а сцены с ним будут снимать в Альметьевске. Некоторые источники отмечают, что один рабочий день звезды турецких сериалов стоит от 1,5 до 3 миллионов рублей. Роли в фильме исполнят также Кристина Бабушкина, Маша Раскина. Другие имена пока не раскрываются.

Успех обеспечен

Как отмечает профессиональный кинокритик Дарья Митина, зарубежных звезд часто приглашают, чтобы поднять ажиотаж вокруг проекта и для лучшей раскрутки.

— Можно сказать, что это более деловое, чем творческое сотрудничество. Я не знаю, как обстоят дела именно здесь, но думаю, что в любом случае это хорошо, — делится Дарья Митина. — Российская киноиндустрия всегда приветствует контакты с зарубежными популярными актерами. Это было еще во времена СССР. Советские режиссеры с удовольствием приглашали на свою территорию талантливых киноактеров, у нас были интернациональные составы.

Кинокритик отметила, что наличие такого творческого союза сейчас это также — отличные новости. Причем как с художественной точки зрения — со стороны взаимообращения культурных традиций и кинематографических школ, — так и с политической стороны.

— Такое сотрудничество разбавляет мифы о российской изоляции, культурной отмене. Надеюсь, что кино по итогу выйдет качественным, — отмечает Митина. — А если в дальнейшем Бурак Озчивит захочет принять участие в каких-либо российских проектах, думаю, что его ждет успех.

Уехал с ушанкой

Бурак Озчивит уже бывал в России. В феврале этого года он приезжал в Москву. Тогда звезду встретили традиционно — с караваем и рюмкой водки. За время поездки Бурак успел исполнить русскую народную песню «Калинка-малинка» во время концерта сим фонического оркестра, получить шапку-ушанку в подарок, а также провести творческую встречу с фанатами. Также актер нанес визит в Санкт-Петербург. Бурак отметил, что Северная столица покорила его своей красотой и что он мечтает сняться в российском кино. Теперь задумка звезды наверняка исполнится.

Елена Фоменко, пиар-директор: