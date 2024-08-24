Слухи о раке кожи, «Цинга», спектакль в Дамаске: как живет Владимир Стеклов

СМИ сообщили, что звезда «Кадетства» актер Владимир Стеклов перенес серьезную операцию на голове из-за рака кожи, однако сам актер опроверг эту информацию. Какие слухи ходят вокруг актера, что известно о его здоровье, чем занимается Стеклов?

Что за операцию перенес Владимир Стеклов, правда ли это

StarHit со ссылкой на Telegram-канал SHOT сообщил, что звезда советского и российского кино 76-летний актер Владимир Стеклов якобы перенес операцию по удалению злокачественной опухоли. Врачи вырезали пораженный участок на голове, а затем провели пересадку кожи, чтобы закрыть рану. По данным источника, первые симптомы у Стеклова появились в начале 2024 года. В онкологическом центре ему поставили диагноз «рак кожи», передает StarHit.

«В феврале Стеклову удалили опухоль, операция прошла успешно. Сейчас он продолжает наблюдаться у врачей. В беседе с SHOT Владимир Александрович сказал, что прекрасно себя чувствует и готовится к новым ролям в кино», — пишет SHOT.

Между тем Стеклов заявил KP.RU, что сообщения о заболевании — безосновательные слухи, которые кто-то о нем распускает. В настоящее время он готовится ехать в киноэкспедицию.

«Не дождетесь! Кому я мешаю? Кто распускает обо мне слухи? Я нигде не свечусь, не хожу по светским мероприятиям, берегу себя... Не понимаю, откуда рождаются слухи. <...> Это прямо заговор какой-то против меня. Даже не знаю, кому я помешал», — объявил Стеклов.

Чем сейчас занимается Владимир Стеклов

Актер рассказал KP.RU, что сейчас у него идут репетиции.

«Снимаюсь в фильме „Цинга“. Это полный метр. Играю одну из главных ролей — священника. Потом едем в экспедицию на Ямал. Настроение у меня хорошее», — объявил актер.

Свердловская киностудия сообщила о запуске проекта фильма «Цинга» в декабре 2023 года.

«Масштабная драма о начале 1990-х. По сюжету священник и молодой послушник приезжают на Крайний Север крестить местных жителей. Однако все идет не по плану, послушник заболевает цингой, а оленеводов одолевают стаи волков. В фильме для меня очень важно сочетание мистичности и документальности, хотя вся мистичность для меня тоже документальна, потому что проект выстроен на поверьях самоедов», — рассказал режиссер и автор сценария Владимир Головнев.

В качестве продюсера картины выступил Евгений Григорьев. В актерскую труппу войдут звезды российского кино Никита Ефремов и Владимир Стеклов. Планируется привлечь к съемкам местных жителей — мальчика 8–13 лет и мужчину 40 лет. Съемки начнутся 8 сентября на Полярном Урале у подножия горы Черная и массива Рай-Из, сообщило издание Nur24.ru. Проект поддерживает губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Премьера запланирована на 2025 год.

Кроме того, Стеклов выступил в качестве художественного руководителя театральной постановки «БальзаминовЪ. Женитьба» по мотивам пьес Островского. Как сообщает сайт «Большая Азия», 22 августа премьера спектакля прошла в Русском доме в Дамаске, ее смогли увидеть российские дипломаты и военные, а также представители сирийской общественности.