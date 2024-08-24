Дензел Вашингтон задумался о завершении карьеры

Дензел Вашингтон, которому в декабре исполнится 70 лет, задумался о том, чтобы завершить актерскую карьеру. По его словам, будущие проекты должны его по-настоящему заинтересовать, как это сделал Ридли Скотт с «Гладиатором 2».

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«Осталось очень мало фильмов, в которых мне интересно было бы сняться, и для этого я должен быть вдохновлен режиссером. А Ридли меня очень вдохновил», — сказал Вашингтон в интервью журналу Empire.

До этого они сотрудничали со Скоттом в 2007 году на съемках фильма «Гангстер».

«У нас отлично получилось в первый раз, и вот мы снова здесь. Он полон энтузиазма, он заряжен жизнью и своим следующим фильмом. Он – само вдохновение. Мы все должны стремиться к тому, чтобы чувствовать себя так в 86 лет», – отметил обладатель «Оскара».

«Гладиатор 2» выйдет 22 ноября. Главные роли исполнили Пол Мескал, Педро Паскаль, Конни Нильсен, Джозеф Куинн и другие.

Главным героем будет Люциус – племянник императора Коммода. С ранних лет он жил в Нимидии, где обзавелся женой и ребенком. Мирная жизнь прервалась, когда римский флот вторгся и опустошил земли, а Люциуса захватили в плен. Теперь он вынужден сражаться на арене Колизея в качестве гладиатора, чтобы завоевать свободу и отомстить. Он готов избавить Рим от тиранов во власти и разрушить устоявшуюся диктатуру.