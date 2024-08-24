Евгений Егоров рассказал, сложно ли пробиться в звезды актеру из провинции

Нижегородец Евгений Егоров сыграл одну из главных ролей в новом сериале «Она такая классная» (18+), который сейчас идёт в онлайн-кинотеатре Kion. Мы поговорили с Евгением и узнали, тяжело ли пробиваться в кино, как выделиться на фоне множества других молодых актёров и как в целом сейчас обстоят дела в мире российских сериалов. Нижегородский актёр Евгений Егоров сыграл одну из главных ролей в сериале «Она такая классная». Артём вместе с тремя друзьями едет в Санкт-Петербург, чтобы познакомиться с девушкой. Евгений сыграл Рому, одного из друзей Артёма.

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Партнёрами Евгения стали Павел Майков, Татьяна Догилева, Екатерина Федулова и другие.

«Когда я учился в средней школе, думал, что буду волейболистом, – вспоминает Евгений. – Затем я перешёл в другую школу и начал ходить в театральную студию, также параллельно занимался в творческой студии Константина Хабенского. В общем, театральные кружки постоянно были в моей жизни. Отчасти поэтому не было вопроса, куда поступать, и родители тоже об этом не задумывались. Все негласно понимали, что я пойду учиться в театральное училище».

Евгений снялся в нескольких крупных проектах, таких как «Ёлки: Последние», «Гости из прошлого», «Мира».

«У меня больше 30 проектов в фильмографии, – поделился он. – Я снялся во многих сериалах и фильмах, но до сих пор не было в моей практике такого популярного проекта, как «Слово пацана», например. Не знаю, станет ли «Она такая классная» одним из таких хитов».

Съёмки сериала постоянно переносились.

«Три или четыре раза съёмки переносили на всё более долгий период, – рассказал Евгений. – В один из дней, когда я должен был ехать в Питер сниматься, мне позвонили и сообщили не самую приятную новость. Билеты уже были куплены, я спускаюсь с чемоданом, такси ждёт у дома. И тут я получаю сообщение: «Жень, подожди секунду. Не садись в машину». И снова отмена съёмок, перенесли на неопределённый срок. Все были в шоке».

Долгожданная премьера принесла Евгению новую волну поклонников.

«Люди пишут мне много приятных вещей, подходят на улице и говорят спасибо», – поделился он.

В комментариях многие нижегородцы пророчат актёру большой успех и надеются, что его не постигнет звёздная болезнь.

«К ней склонны все артисты, – считает Евгений. – Иногда бывает, что выпендриваешься, а потом думаешь: Женя, что ты делаешь, это некрасиво, остановись, так вести себя нельзя». Евгений говорит, что безумная слава – это не первое, о чём должен задумываться актёр. «Надо просто честно заниматься своей профессией, – считает он. – Если тебе действительно нравится это ремесло, надо им заниматься, и всё будет в порядке. Конкуренция большая, это факт. Естественно, все хотят сниматься в кино – учитывая, сколько каждый год студентов выпускается из вузов. Но кино – это довольно узкая направленность. Если подумать, снимаются по большей части одни и те же люди. Справляться с этой бешеной конкуренцией можно, только честно относясь к профессии».

Несмотря на то что Евгений только что снялся в новом сериале, он уже занят в следующих проектах. Не исключено, что очень скоро мы сможем увидеть нижегородца на больших экранах вновь. Ранее сайт Pravda-nn.ru cообщал, что в День российского кино, 27 августа, «Ленфильм» проведет киномарафон своих новых картин.