Умер актер Войцех Пашковский

Умер известный по «Мастеру и Маргарите» актер Войцех Пашковский. Об этом сообщает «Российская газета».

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На 65-м году жизни скончался актер театра, кино и дубляжа Войцех Пашковский. Мужчины не стало 23 августа. Причина смерти не раскрывается.

Войцех Пашковский родился в 1960 году, он сотрудничал с семью польскими театрами, где играл в различных постановках. На счету актера десятки ролей в кино и театре. Он также активно занимался дубляжом. Так, он озвучил спектакли Польского радио и аудиопостановки по «Мастеру и Маргарите» и «Шерлоку Холмсу».

В 2018 году Пашковский перенес инсульт. После этого он сократил количество проектов, в которых был задействован.

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