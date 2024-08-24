Мария Машкова рассказала о потере ролей в России

Актриса Мария Машкова рассказала, что жалеет о потере работы в России.

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По словам дочери Владимира Машкова, она начала переезд в США еще в 2011 году. Тогда актриса приехала в Лос-Анджелес и познакомилась с педагогом местной актерской школы.

«Она мне объяснила, что надо забыть все, что ты делала до, и начать с нуля. Если ты готова прекратить каждый раз, когда у тебя заканчиваются деньги, бежать обратно в Россию и сниматься в сериалах, то пять лет — и ты будешь работать. А будешь метаться, 10 лет займет дело…», — вспомнила она. Слова актрисы приводит StarHit.

Спустя некоторое время Мария осознала, что конкурировать с голливудскими актрисами ей будет тяжело — поэтому она отказалась бороться за роли с американскими звездами.

Тем не менее, Машкова недавно получила роль в сериале с Натали Портман «Леди в озере», в нем она сыграла польку.

Актриса признается, что после отъезда из России она потеряла не только работу, но и многих друзей. Об упущенных возможностях знаменитость жалеет.

«И вот только-только в России я стала получать ту работу, которую хотела получать… Перестала сниматься в этих длиннющих сериалах, а стала по чуть-чуть делать действительно интересную работу», — посетовала она.

Ранее мы писали о том, что Владимир Машков вступил в должность худрука «Современника».