Потеряла сцену из-за своих слов. Куда пропала Лия Ахеджакова

Актриса Лия Ахеджакова является настоящей легендой кинематографа СССР. После 2022 года карьера 86-летней артистки в России была приостановлена. Несмотря на трудные времена, Лия Меджидовна не покинула страну и переживает свое горе в одиночестве. Чем сейчас занимается артистка, расскажем в статье.

Лия отличается своей активной позицией – она часто критически высказывается о действиях российских властей и не всегда согласна с политикой государства. Ахеджакова была одной из общественных защитниц бизнесмена Михаила Ходорковского. Она была против проведения суда по делу «ЮКОСа».

После 24 февраля 2022 года Лия Меджидовна высказалась против начала специальной военной операции. Актриса убеждена, ситуацию можно было решить с помощью переговоров, но обе страны не хотели этого. Ахеджакова считает, что власти России и Украины не пошли на первый шаг для примирения, но на тот момент у них еще была возможность все предотвратить.

«Я не знаю, за что можно ненавидеть Украину. Ужас!», - говорила тогда Ахеджакова.

На следующий год, 8 февраля 2023 года, с афиш театра «Современник», где артистка служит уже 45 лет, спектакль «Игра в джин». Как можно понять, в постановке участвовала Ахеджакова.

Позже Лия Меджидовна призналась, что подобные санкции к ней применились из-за ее мнения. Спустя два месяца, в апреле 2023 года Ахеджакова уволилась из театра по собственному желанию.

Тогда актриса рассказывала, что тяжело приняла ситуацию и ее увольнение было вынужденным.

«Сижу и плачу. Но сделать ничего нельзя», - признавалась актриса.

В отношении артистки полиция проводила проверку по статье о дискредитации армии. Ахеджакова оказалась в тяжелой ситуации – артистка потеряла дело всей жизни – сцену и внимание зрителей.

Поводом для проверки стал спектакль в немецком городе Бремен. В Сети появились кадры, на которых актриса вышла на сцену с украинским флагом. Позже ситуацию прояснила сама Ахеджакова. Актриса рассказала, что символ Незалежной ей вручил зритель-провокатор. Ее сообщники сразу же сделали фото и опубликовали их в социальных сетях. Несмотря на ситуацию и проверку, Ахеджаковой не был дан статус иноагента.

В какой-то момент Лия Меджидовна ушла в тень: перестала беседовать с журналистами, не появлялась на публичных мероприятиях и потеряла работу. После этого пошли слухи об отъезде Ахеджаковой из России.

Выдвигались разные версии: якобы 86-летнюю актрису видели в Израиле, в Латвии и других странах. Пока некоторые недоброжелатели Ахеджаковой распространяли новости об ее отъезде и желании разорвать все связи с Россией, она сохраняла молчание.

У многих сложилось ощущение, что Лия Меджидовна покинула страну и поэтому больше не отвечает на вопросы журналистов. Однако актриса не покидала Москву, и все это время оставалась в России. Но Ахеджакова больше не хочет общаться с представителями прессы и поэтому игнорирует вопросы.

Режиссер Александр Орлов является соседом Лии Меджидовны. Он уверяет, Ахеджакова до сих пор живет в России, и не покидала страну надолго.

Орлов пояснил, что актриса улетала в Германию и Израиль по рабочим делам. Она участвует в постановках, поэтому ездит по миру. Однако она всегда возвращается домой и не пытается осесть где-то в Европе.

«Она всю жизнь за стенкой у нас, и по сей день», - рассказал режиссер.

По словам Орлова, они с Ахеджаковой знакомы на протяжении 62 лет, но политику они не обсуждают, это их общее решение. Актриса и режиссер обсуждают только вопросы искусства и общие проекты. Лия Меджидовна снималась в нескольких фильмах Александра.

Режиссер подчеркивает, он не будет предавать Ахеджакову. Они, по-прежнему, остаются соседями и друзьями.

Несмотря на все сложности, Лия Ахеджакова остается в родной стране и не пытается найти пристанище в европейских странах. Она страдает без театральной сцены – это была ее жизнь. Но даже в этой ситуации Лия Меджидовна не теряет оптимизма и надеется на лучшее. При этом, артистку порицают и деятели искусства, покинувшие Россию.

Россияне прониклись к актрисе, некоторые комментарии даже предлагают вернуть Ахеджакову в «Современник». По мнению общественности, годичное отсутствие в театре стало для Лии Меджидовны настоящей трагедией и потерей. Несмотря на это, звезда «Служебного романа» даже не планирует переезжать и искать актерский успех за бугром.