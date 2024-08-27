Киркоров признался, что забил все тело татуировками ради фильма

Певец Филипп Киркоров признался, что каждая татуировка на его теле имеет смысл.

Слова артиста передает издание kp.ru. Свое первое тату исполнитель сделал на руке, вдохновившись поездкой в Китай. Он решил оставить изображение дракона на память. Затем Киркоров набил розу на другой кисти. По задумке, рисунок должен олицетворять любовь каждый раз, когда Киркоров держит в руке микрофон.

"Идея покрыть все тело татуировками пришла ко мне в начале этого года, когда я начал подготовку к фильму "Братья". Продюсеры сказали, что в кино планируется много экстремальных съемок на природе, где мне нужно будет предстать практически без одежды", - отметил артист.

Певец предложил создателям картины набить татуировки, чтобы выглядеть красиво без одежды не только, благодаря спортивному телу. Те, в свою очередь, посоветовали ему запечатлеть на теле что-то "знаковое" - тогда Киркоров набил на спине фамильный герб.

"Так что на алтарь искусства я положил свое личное тело", - подытожил Киркоров.

В начале августа сообщалось, что Киркорова раскритиковали за фото в тату. Интернет-пользователи написали под снимком артиста: