Трагически погиб актер из "Сталинграда" и "Спящей красавицы" Карел Гержманек

Ушел из жизни Карел Гержманек, чехословацкий чешский актер театра, кино и телевидения, артист озвучания. Об этом сегодня утром сообщили его родные. Актеру было 76 лет. Как стало известно чешским СМИ, Гержманек покончил с собой в Пршибраме.

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В полиции факт трагедии подтвердили. Отмечается, что медики пытались спасти жизнь актера, но тщетно.

Карел Гержманек родился в 1947-м году в Праге. Карьеру начал в 1970-х - параллельно на сцене и на экране. В 1976-м влился в труппу столичного театра Balustrade, где сыграл свои самые известные роли. В 1990-м стал сооснователем Bez zábradlí, одного из первых частных театров в стране.

Фильмы с участием Гержманека шли в советском прокате. Среди его работ - "Смерть на автостопе", "Краконош и лыжники", "Ангел с дьяволом внутри", "Все должны быть в пижамах", сказки "С чертями не шутят", "Спящая красавица" и "О рассеянном чернокнижнике", капитан Маск в "Сталинграде", взявший премию "Оскар" "Коля" Сверака. Всего фильмография Гержманека насчитывает порядка 120 пунктов.

Жена - актриса Хана Ваврова, у пары трое детей.