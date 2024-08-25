Disney очень хочет, чтобы Киану Ривз сыграл в «Звездных войнах»

Авторитетный инсайдер Джефф Снайдер поделился новой информацией о планах компании Disney. По данным его источников, подразделение компании Lucasfilm хочет привлечь к серии «Звёздные войны» Киану Ривза.

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Снайдер заявил, что Disney почти договорилась со звездой «Матрицы» и «Джона Уика» для съёмок в сериале «Аколит», однако Ривз не смог принять в нём участие из-за плотного графика съёмок в других проектах. В результате роль отошла Ли Джон-джэ, звезде «Игры в кальмара».

Сейчас Disney ведёт переговоры с Ривзом на участие актёра в нескольких различных проектах по вселенной. Инсайдеры отмечают, что актёр наверняка появится в грядущих сериалах по «Звёздным войнам» — ранее он изъявлял желание сняться в одной из крупнейших франшиз современности.