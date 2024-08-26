Опрошенные россияне назвали любимых актеров

Большинство опрошенных россиян считают своими любимыми актерами Павла Прилучного, Дмитрия Нагиева, Глафиру Тарханову, Павла Деревянко и Александра Петрова. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-кинотеатра Kion, поступившие в ТАСС.

"Своим любимым российским актером 47% опрошенных назвали Павла Прилучного, а 56% признались, что готовы выбрать для просмотра фильм или сериал только по причине того, что в нем играет Прилучный", - говорится в результатах исследования.

Также любимыми российскими актерами опрошенные называли Дмитрия Нагиева (35% опрошенных), Глафиру Тарханову (28%), Павла Деревянко (26%), Александра Петрова (23%).

Исследование также показало, что 49% респондентов смотрят российские сериалы несколько раз в неделю, 27% - несколько раз в месяц, 13% - несколько раз в год, 6% - реже одного раза в год, 5% затруднились с ответом. Больше всего поклонников российского кинематографа в возрастной категории от 55 лет - 54% опрошенных рассказали, что смотрят отечественные сериалы несколько раз в неделю.

Опрос проводился онлайн-кинотеатром Kion в преддверии Международного дня актера, который отмечается в мире 26 августа. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов - мужчины и женщины старше 18 лет по всей России. В исследовании использовался метод онлайн-опроса.