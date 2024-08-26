Звезда «Универа» раскрыл, чем театральная среда отличается от киноиндустрии

Актерская игра в театре отличается от той, что в кино, рассказал 360.ru актер театра и кино, звезда сериала «Универ» Александр Мартынов. По его словам, для работы в киноиндустрии нужно идти учиться отдельно.

В театральных вузах нет понимания «игры», так как в кино все минималистично. На пробах говорят: «Уберите эту театральность». Хотите в кино — идите учитесь отдельно, как играть в кино. Хотите в театр — идите в театральные вузы, — объяснил актер.

Мартынов отметил, что образование необходимо для культурного базиса, словарного запаса и начитанности. Однако часто в театральных вузах мастера «размазывают твое самолюбие и ломают хребты».

Театр — это дело для фанатиков. За маленькую зарплату, с утра до вечера ты служишь — не зря есть выражение «служить театру», — добавил актер.

Ранее Александр Мартынов рассказал, что сменил фамилию на Мартынов из-за родовой линии, а не из-за героя-ботаника в сериале «Универ». Мартынов заявил, что чувствует себя более уверенно с новой фамилией. Также это помогло ему начать заниматься саморазвитием. Он рассказал, что учился на психолога, но не стал получать диплом. По его словам, он приобрел знания, которые понадобятся ему для профессии актера.