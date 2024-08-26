Крым, любовь к Украине, патриотизм: где сейчас актер Павел Трубинер

Актер Павел Трубинер прославился благодаря съемкам в лентах «Естественный отбор» и «Жаркий лед». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь артиста, какие последние новости выходили о нем?

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Что известно о карьере и личной жизни Трубинера

Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в Москве, окончил колледж при ГИТИСе. После этого несколько лет работал в компьютерной торговле и был менеджером футбольной детской команды.

Творческая карьера артиста началась в 2004 году со съемок в сериале «Солдаты», где он исполнил роль лейтенанта в дежурной части. Известность актеру принесли проекты «Курортный роман», «Частный заказ», «Остров ненужных людей». Затем он снялся в картинах «Жизнь на двоих», «Небо в огне», «Земский доктор», «Дневник доктора Зайцевой», «Под прикрытием» и других. Всего в его фильмографии более 100 работ.

Трубинер состоит во втором браке с актрисой и режиссером Юлией Мельниковой. Пара воспитывает двух дочерей — восьмилетнюю Лизу и годовалую Терезу. Также у актера есть двое сыновей — Павел и Александр от первого брака с чемпионкой мира в пятиборье Ольгой Мухортовой.

Что Павел Трубинер говорил об Украине

В ноябре 2020 года Министерство культуры и информационной политики Украины внесло Павла Трубинера в черный список лиц, создающих угрозу национальной безопасности. Комментируя это решение, артист сообщил, что его жизни никак не препятствует запрет на посещение соседней страны, однако он заметил, что всегда с теплом к ней относился.

«Статус мне никак не мешает, у меня нет недвижимости на Украине. А сейчас мы все не можем ее посещать. Я Украину очень люблю, мои предки из Запорожья. К сожалению, так сложилось, что пока мы не можем туда попасть», — отметил он.

Что Трубинер говорил о патриотизме

Павел Трубинер считает, что нельзя намеренно привить патриотизм обществу.

«Патриотизм складывается из многих вещей. В том числе из фильмов, песен. Из всего того, что делаем мы сами для себя и страны. Все то, что делается с теплотой, от души и для общего блага. Это может быть и кино, и, например, какое-то производство. А специально прививать патриотизм, это как? Это же не прививка, не "Спутник V"», — сказал он «Вечерней Москве».

Артист поддерживает съемки патриотического кино, однако считает, что выпускать такие фильмы нужно дозированно.

«Нельзя патриотизмом настойчиво "закармливать". Это очень тонкое дело. И если из десяти снятых фильмов получится один такой — это тоже хорошо! Перебор может вызвать отторжение. Тут нужна грань, если хотите», — добавил Трубинер.

Чем сейчас занимается Павел Трубинер

Павел Трубинер в 47 лет продолжает творческую деятельность. Он гастролирует по России со спектаклем «Счастье у каждого свое» и снимается в кино. В 2024 году с ним в главной роли вышел сериал «Зло». Также в производстве с артистом находятся ленты «Здесь все свои», «Разящий луч» и «Роковой подарок».

В свободное от работы время Павел Трубинер вместе с семьей любит путешествовать.