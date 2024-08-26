Актриса Анна Чиповская прославилась благодаря съемкам в лентах «Оттепель» и «Доктор Преображенский». В каких проектах сейчас занята артистка, какие последние новости выходили о ней?

Чем известна Анна Чиповская

Анна Чиповская родилась 16 июня 1987 года в Москве в семье актрисы Театра имени Е. Вахтангова Ольги Чиповской и джазового музыканта Бориса Фрумкина. Она окончила Школу-студию МХАТ и в 2009 году вошла в труппу Московского театра Олега Табакова.

Чиповская дебютировала в кино в 2003 году в сериале «Операция „Цвет нации“». Она также снималась в проектах «Дорогая Маша Березина», «Ландыш серебристый», «Оттепель», «Холостяки», «Стиляги», «Елки-2», «Блокбастер», «Хождение по мукам», «Взаперти», «Псих» и других. За исполнение ролей классического и современного репертуаров в театре и кино артистка награждена премией президента Российской Федерации для молодых деятелей культуры.

Что известно о личной жизни Анны Чиповской

Чиповская состоит в браке с актером Дмитрием Ендальцевым, с которым познакомилась на съемках ленты «Гороскоп на удачу», вышедшей в 2015 году. Свои отношения пара впервые раскрыла в 2019 году, спустя еще четыре года артисты тайно сыграли свадьбу.

По словам актрисы, на настоящий момент она не задумывалась о рождении ребенка. Анна Чиповская считает, что «не все обязаны иметь детей».

«Вообще не считаю, что все обязаны иметь детей. Мне кажется, что в вопросах деторождения слово "обязан" неуместно. Я обязана "коммуналку" заплатить, обязана сыграть спектакль, если он у меня поставлен на определенный день в репертуаре. Но чему и когда выходить из моего тела, пожалуй, мне решать», — сказала она.

Почему Анна Чиповская не обсуждает политику

Анна Чиповская не комментирует политические события. Артистка признавалась, что такие темы — табу в ее семье.

«Моя мама Ольга — актриса в Театре имени Вахтангова. Мы обе живем в Москве, видимся очень часто. Мы подруги, поэтому говорим обо всем. Но не о политике — эта тема закрыта с тех пор, как начались события на Украине. Мы тогда перевезли бабушку из Донецка и с тех пор это не обсуждаем», — рассказала Чиповская в интервью «Собеседнику» в 2015 году.

После начала спецоперации актриса опубликовала в социальных сетях несколько постов, в которых выступила за мир.

«Всем мира. Всем добра. Хватит войн. Нам, людям, они не нужны. Обнимаю вас, друзья, берегите себя», — написала она в Instagram (деятельность в РФ запрещена).

В 2022 году Чиповская покинула труппу «Табакерки». По сообщениям СМИ, она могла уволиться из-за несовпадения политических взглядов с худруком Владимиром Машковым, который поддерживает спецоперацию.

Чем сейчас занимается Анна Чиповская

На настоящий момент Анна Чиповская продолжает творческую карьеру. Она задействована в спектаклях МХТ им. Чехова и снимается в кино. В 2024 году с ней на экран вышли ленты «Любви не бывает» и «Первый класс», где артистка сыграла главные роли.

Также Чиповская выступает вместе с отцом на джазовых фестивалях в качестве певицы.