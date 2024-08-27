Звезда «Игры престолов» Эмилия Кларк исполнит главную роль в шпионском сериале Ponies, где ей предстоит сыграть агента ЦРУ, работающую в СССР.

Действие развернется в Москве 1977 года. В центре сюжета – две женщины, работающие секретарями в американском посольстве. После загадочной гибели их мужей, героини становятся оперативниками ЦРУ. Кларк исполнит роль Беа — образованной женщины, свободно говорящей по-русски и выросшей в семье советских эмигрантов. Вторая главная героиня — Твайла, деревенская девушка с вспыльчивым характером. Вместе они пытаются раскрыть заговор и выяснить, что сделало их вдовами.

Сюзанна Фогель («Бортпроводница») и Дэвид Исерсон («Мистер Робот») будут совместно писать сценарий. Фогель также выступит режиссером, а Исерсон займет пост шоураннера.