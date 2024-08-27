Умерла звезда фильмов «Процесс» и «Расставаясь с детством» Мария Курманалиева

В Новосибирске скончалась актриса Мария Курманалиева. Об этом в соцсетях сообщила новосибирская певица Айгуль Бралинова.

© кадр из фильма «Расставаясь с детством»

Прощание с артисткой состоится 28 августа в здании городского бюро судмедэкспертизы. Обстоятельства смерти Марии Курманалиевой не называются.

Мария Курманалиева окончила ГИТИС и с шестидесятых годов стала сотрудничать с киностудией "Киргизфильм". В частности, актриса снималась в драмах "Зеница ока", "Джамиля", "Улан", "Как пишется слово Солнце", "Каныбек".

Одна из самых заметных работ актрисы - роль Касымовой в фильме "Процесс" 1979 года, эта картина рассказывает о том, как принципиальная адвокат помогает добиться справедливости парню, оклеветавшему себя по глупости. В 1980 году Мария Курманалиева сыграла педагога в социальной драме "Расставаясь с детством".

В девяностые годы актриса переехала в Россию и стала преподавать актерское мастерство в музыкальном колледже имени А.Ф. Мурова города Новосибирска.