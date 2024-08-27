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Дмитрий Дюжев исполнит роль президента США Джо Байдена в сериале «Гудбай»

Актер Дмитрий Дюжев исполнит роль президента США Джо Байдена в новом сериале «Гудбай», сообщила пресс-служба кинокомпании 1-2-3 Production, которая занимается созданием проекта.

Дмитрий Дюжев исполнит роль Джо Байдена в сериале «Гудбай»
© globallookpress.com

По сюжету Байден намерен под прикрытием посетить Россию, чтобы уточнить, почему его санкции против страны не работают. В первый же день он теряет паспорт и вынужден работать учителем английского языка, чтобы накопить денег и вернуться домой. В это же время ЦРУ отправляют в США пенсионера, который внешне похож на Байдена.

Режиссером нового сериала выступит Евгений Невский. Роли в комедийном проекте исполнят Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Вилсон ли Ричард и Анастасия Денисова. Премьера сериала пройдет на телеканале ТНТ.

Ранее сообщалось, что в сентябре 2024 года состоится премьера восьми серийного сказочного сериала «Последний богатырь. Наследие». Работа над проектом продолжалась четыре года, в сериале участвуют Виктор Сухоруков, Елена Яковлева, Сергей Бурунов, Гарик Харламов, Александра Урсуляк, Юлия Пересильд, Никита Кологривый, напоминает «Радиоточка НСН».

Актеры
Никита Кологривый
Евгений Невский
Маруся Климова
Алексей Демидов
Сергей Бурунов
Александра Урсуляк
Гарик Харламов
Юлия Пересильд
Анна Уколова
Анастасия Денисова
Дмитрий Дюжев
Елена Яковлева
Ольга Богданова
Джозеф Байден
Виктор Сухоруков
ЦРУ