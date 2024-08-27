Александр Нестеров поменяется телами с футболистом в сериале «Звезда»

Съемки 4-серийного проекта «Звезда» с Александром Нестеровым, Александрой Никифоровой и Глебом Брандуковым в главных ролях начал телеканал ТВ-3. Режиссерское кресло занял Станислав Назиров.

© кадр из фильма «Курицы»

По сюжету скандально известный футболист Антон Королев меняется телами с простым курьером после несчастного случая с падением лифта. Тело самого Антона в коме, и теперь ему предстоит жить чужой и очень земной жизнью, где больше нет славы, денег и внимания женщин, зато есть чужие жена и дети, о которых нужно заботиться. Кроме того, наблюдая за происходящим со стороны, Королев видит реальные мотивы своего прошлого окружения, что заставляет его иначе взглянуть на мир и самому измениться.

- Для меня как для актера это большая работа, и похожих историй у меня еще не было, - говорит Александр Нестеров. –Нужно многое держать во внимании, ведь я играю 20-летнего парня в теле 40-летнего мужчины. Тела разные, а человек один и тот же. И тут важно, конечно, отталкиваться от партнера, ведь мы должны быть схожи темпераментами, характерами и поведением. Что касается жанра, это не комедия в чистом виде, здесь есть мощная драматическая составляющая, связанная с внутренними изменениями героя. В глубине души Антон – хороший и ранимый человек. По ходу сюжета он начинает понимать, что есть более важные вещи, чем вся эта пафосная мишура, и, в какой-то момент, проникается симпатией к жене и детям курьера – до такой степени, что от этого трудно отказаться.

Готовиться к роли футбольного игрока Глеб Брандуков начал сразу после утверждения, ежедневно практикуясь и не забывая про теорию, включающую историю отечественных команд. Однокурсник Глеба из театрального училища, профессиональный футболист, подготовил для него индивидуальную программу тренировок, которые продолжаются до сих пор. На съемочной площадке артисту предстоит выйти на поле с настоящими профессиональными игроками и самостоятельно, без дублеров, выполнить ряд маневров.

Премьера проекта «Звезда» состоится на ТВ-3 в новом телесезоне.