Роман Мадянов сыграет в «Мужских правилах моего деда»

Начались съемки полнометражного фильма «Мужские правила моего деда» с Романом Мадяновым, Максимом Матузным, Агатой Муцениеце, Глебом Бочковым и Иваном Макаревичем в главных ролях.

Эта приключенческая комедия расскажет историю деда Виктора Степановича (Роман Мадянов), который решает воспитать своего внука (Максим Матузный) настоящим мужчиной и достойным продолжателем рода Богдановым. Дед не находит более простого решения, чем выкрасть собственного внука и отправиться с ним в незабываемое путешествие.

Также в проекте принимают участие: Виктория Клинкова, Ксения Радченко, Роман Мадянов-младший.