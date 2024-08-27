Актер «Улиц разбитых фонарей» исполнит главную роль в мюзикле

Актер Антон Юрьев, который снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Ивановы-Ивановы», исполнит главную роль в семейном шоу-мюзикле «Мечтатели». Шоу пройдет с 5 сентября по 13 октября в «Вегас Сити Холле». Как отметил Юрьев, он сам верит, что все мечты могут исполниться.

Я сам верю в то, что даже самые фантастические мечты можно претворить в жизнь. И эти самые чудеса случаются на каждом шагу. Просто нужно почаще на них обращать внимание. И, конечно же, верить в то, что все мечты должны обязательно сбываться! Мечтать не вредно — вредно не мечтать, — поделился он.

Режиссером мюзикла стала Наталья Рослан, продюсером — Юрий Ярушников, а хореографом-постановщиком — Сергей Мандрик. Музыку для шоу написал певец и композитор Александр Еловских.

Этот мюзикл рассказывает о детях и взрослых, у которых наступает переломный момент в жизни. Они отправляются в путешествие, туда, где хранятся их несбывшиеся мечты, и осознают силу дружбы и смысл жизни.

Ранее российский актер Алексей Чадов заявил, что комедии являются легким жанром, поэтому они так часто номинируются на «Оскар». Но он бы пожелал отечественному кинематографу больше мюзиклов. Он также напомнил о фильме режиссера Валерия Тодоровского «Стиляги».