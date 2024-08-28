«Шесть кадров», Франция, патриоты США: куда пропала Ирина Медведева

Актриса Ирина Медведева наиболее известна зрителям как участница скетч-шоу «6 кадров». Как сейчас складываются карьера и личная жизнь артистки, почему она отказывается от поездок в Донбасс и зачем переехала жить в Европу?

© globallookpress

Чем известна Ирина Медведева

Ирина Медведева родилась 14 августа 1982 года в Бобруйске в Белоруссии. После окончания театрального училища в Минске она год проработала в Театре белорусской армии, а в 2004 году переехала жить в Москву.

В России творческую карьеру Медведева начала со съемок в скетч-шоу «Дорогая передача». В 2006 году она вошла в состав группы актеров программы «6 кадров», которая принесла артистке широкую популярность. Также она снялась в фильмах «Кадетство», «Тариф Новогодний», «Агония страха», «Новогодний брак», «Ошибки любви», «Муж счастливой женщины» и других.

Карьеру в кино и на телевидении Ирина Медведева совмещала с записью песен. В паре со своим первым супругом, исполнителем Русланом Алехно, она выпустила композиции «Надо подумать» и «Сердце из стекла».

Что известно о жизни Ирины Медведевой во Франции

Артистка в 2018 году вышла замуж за французского бизнесмена Гийома Буше и переехала жить к нему на родину. В браке у пары родились сын Савелий и дочь Есения.

Ирина Медведева до сих пор живет в Париже, но не разрывала свои связи с Россией. В Москве у нее осталась жить мать, также артистка продолжает сниматься для российского кино. Актриса признается, что она даже не пыталась найти работу во Франции.

По мнению Медведевой, главный минус жизни в Европе — чрезмерная свобода, в том числе отсутствие цензуры в искусстве.

«В Европе уже чрезмерная свобода и в чем-то даже, на мой взгляд, деградация. Коренные французы сами страдают от этого. Например, мой муж очень любит Россию, потому что здесь сохранились основы культуры, воспитание, традиционные взгляды на семью», — сказала актриса «Вечерней Москве».

Почему Ирина Медведева не ездит в Донбасс

Ирина Медведева в беседе с NEWS.ru призналась, что не хочет говорить на публику о своей любви к Родине или ехать в Донбасс, чтобы пропиариться. По мнению артистки, проблема современного патриотизма заключается в том, что он стал модным.

«Только кричать, когда ты привлекаешь людей, говоришь: "Давайте вместе со мной". А не показное: "Смотрите, я люблю свою жену, чтоб вы знали". С другой стороны, в Америке не стесняются быть патриотами: они возвели это в ранг идеи», — отметила она.

Артистка заметила, что многие видят в показном проявлении патриотизма пошлость. Медведева считает, что такие темы непозволительно использовать для личного пиара.

«Я не хочу кричать в соцсетях о своей любви к Родине или ехать в Донбасс только потому, что это модно. Вот не хочу в этом моды. Хочу, чтобы шло от души. А если не гордиться своей страной, то кто будет ей гордиться?» — добавила она.

Чем сейчас занимается Ирина Медведева

Ирина Медведева в 42 года продолжает карьеру в России, но на постоянной основе живет в Париже. У артистки осенью запланированы гастроли по российским городам со спектаклями для взрослой и детской аудитории.

Актриса также в интервью NEWS.ru сообщила, что примет участие в перезапуске телешоу «6 кадров».