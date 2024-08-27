«Двойник» Ди Каприо — о кино, Калининграде и булочках с маком

На калининградский кинофестиваль «Короче» прилетел актёр и режиссёр Александр Ясень. Кроме прочего, он известен как «двойник» Леонардо Ди Каприо. С артистом пообщался корреспондент «Клопс».

«Это прикол»

Александр в роли Ди Каприо работает на праздниках как приглашённый гость. Он даже играл звезду Голливуда в кино — в короткометражной псевдо-документалке «Лео, у нас Сибирские обстоятельства!», которую снимали на Алтае. В этом же образе артист появился на открытии кинофестиваля «Короче». Однако роль Ди Каприо — далеко не главная в его карьере.

Для меня это прикол. Я профессиональный драматический актер», — объяснил Александр.

Артист закончил ГИТИС и работал сначала в театре родного якутского города Алдан, а после в русском духовном театре «Глас» в Москве. В его портфолио — роли в фильмах «Чемпион мира»18+ и «А зори здесь тихие»12+, а таже в сериалах «Метод Фрейда 2»18+ и «Склифосовский»12+. Ясень играл Ленина и Горького, при желании он может изобразить многих других популярных звёзд.

«Голливудские актёры определённые очень похожи: например, Брэд Питт, Колин Фаррелл, Леонардо Ди Каприо и немножко Джонни Депп. И у меня как раз тот самый голливудский стандарт. Из меня делать Колина Фаррелла очень просто: брови делаешь чёрные — и всё», — отметил актёр.

Двойник Ди Каприо признался: любимой роли у него нет. «В ГИТИСе у меня был мастер, Алексей Игоревич Шенин. Он на вопрос, какая роль ваша любимая, отвечал, что это всё равно спросить, какая вам женщина больше нравится. А ответ один — новая. С кино примерно то же самое», — пошутил артист.

О булочках с маком

Александр уже участвовал в «Короче» в 2019 году. Тогда на фестивале показывали фильм «Давай спать вместе», в котором он выступил и как актёр, и как режиссёр.

«У меня был творческий вечер в «Доме с Толстым» (арт-пространство на улице Комсомольской — ред.). <...> Там все мои фильмы показали, все пять, где я был режиссёром. Я сейчас практически во всех фильмах, где играю главную роль, соавтор. Иногда сопродюсер, иногда сорежиссер», — объяснил он.

Александр отмечает, что выбирает роли «по любви». Если артист работает без интереса, только ради денег, это сразу видно на экране, считает он:

Художники, они же как работники завода. Я вчера купил булочку с маком, и из-за неё мак прям вываливался — начинки положили, как в три булочки. Вот такое должно быть отношение к работе, к профессии, друг другу. И у меня такое же».

Как режиссёр русский Ди Каприо пока работает только над короткометражками — это связано с финансами.

«Задача перейти в полный метр», — поделился он и добавил, что хотел бы добиться успеха в «большом» кино, но в качестве актёра.

Калининградские обстоятельства

Александр напомнил, что у его «любимого» героя с Калининградом связана особая история. В «Заре» 7 февраля 1998 года состоялся предпремьерный показ фильма «Титаник»12+, который представлял режиссёр Джеймс Кэмерон. По словам артиста, он бы с удовольствием принял участие в мероприятиях, посвящённых легендарной ленте.

«"Настоящий" Ди Каприо... какой это был бы хороший пиар! Я думаю, что это всё ещё будет. Может быть, и премьера какого-то нашего фильма тоже состоится в "Заре"», — мечтает Александр.

Кого в этом году отметило жюри калининградского кинофестиваля «Короче», читайте в материале «Клопс».