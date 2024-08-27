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Главархив открыл онлайн-выставку с известными актерами в День Российского кино

Неизвестные фотографии Олега Янковского, Олега Табакова, Людмилы Гурченко, Инны Чуриковой, Сергея Маковецкого, сделанные во время съемок, на фестивалях и церемониях награждения, опубликованы в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в День Российского кино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главархива Москвы.

Главархив открыл онлайн-выставку с известными актерами в День Российского кино
© РИА Новости
"27 августа отмечается День Российского кино. В честь праздничной даты Главархив открыл новую онлайн-выставку "Наше кино", которая доступна для просмотра в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", в разделе "Медиатека", подразделе "Фотолетопись Москвы". Здесь представлены кадры 1950-2000-х годов, на которых запечатлены режиссеры и актеры популярных картин советского кино на съемочной площадке, во время фестивальных фотосессий и в моменты отдыха", - рассказали в пресс-службе.

Часть подборки составляют постановочные портреты известных актеров, сделанные в цвете и черно-белом варианте. Например, здесь можно найти портреты Василия Ливанова, Николая Караченцова и Александра Абдулова, Елены Прокловой и Евгении Симоновой. В новой подборке собраны и фотографии со сценами из кинокартин, так, можно увидеть Наталью Гундареву в гриме для роли Анны Доброхотовой из фильма "Сладкая женщина". Ее героиня в кадре переживает момент одиночества после неожиданного расставания со своим возлюбленным, роль которого сыграл Олег Янковский.

На другом фото Александр Митта что-то эмоционально объясняет Владимиру Высоцкому, которому предстоит войти в кадр и сыграть Ибрагима Ганнибала в картине "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".

Актеры
Сладкая женщина
Наталья Гундарева
Николай Караченцов
Василий Ливанов
Олег Янковский
Елена Проклова
Александр Митта
Евгения Симонова
Сергей Маковецкий
Людмила Гурченко
Инна Чурикова
Олег Табаков