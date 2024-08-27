Главархив открыл онлайн-выставку с известными актерами в День Российского кино

Неизвестные фотографии Олега Янковского, Олега Табакова, Людмилы Гурченко, Инны Чуриковой, Сергея Маковецкого, сделанные во время съемок, на фестивалях и церемониях награждения, опубликованы в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории" в День Российского кино. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главархива Москвы.

"27 августа отмечается День Российского кино. В честь праздничной даты Главархив открыл новую онлайн-выставку "Наше кино", которая доступна для просмотра в виртуальном музее "Москва - с заботой об истории", в разделе "Медиатека", подразделе "Фотолетопись Москвы". Здесь представлены кадры 1950-2000-х годов, на которых запечатлены режиссеры и актеры популярных картин советского кино на съемочной площадке, во время фестивальных фотосессий и в моменты отдыха", - рассказали в пресс-службе.

Часть подборки составляют постановочные портреты известных актеров, сделанные в цвете и черно-белом варианте. Например, здесь можно найти портреты Василия Ливанова, Николая Караченцова и Александра Абдулова, Елены Прокловой и Евгении Симоновой. В новой подборке собраны и фотографии со сценами из кинокартин, так, можно увидеть Наталью Гундареву в гриме для роли Анны Доброхотовой из фильма "Сладкая женщина". Ее героиня в кадре переживает момент одиночества после неожиданного расставания со своим возлюбленным, роль которого сыграл Олег Янковский.

На другом фото Александр Митта что-то эмоционально объясняет Владимиру Высоцкому, которому предстоит войти в кадр и сыграть Ибрагима Ганнибала в картине "Сказ про то, как царь Петр арапа женил".