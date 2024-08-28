Дмитрий Грачев объяснил выбор актера для пародии на Байдена

Актер Дмитрий Грачев, известный как юмористический двойник президента России Владимира Путина, в беседе с NEWS.ru выразил уверенность, что заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев прекрасно справится с ролью президента США Джо Байдена в новом российском сериале «Гудбай». Он считает, что будет интересно посмотреть, какая получится пародия у звезды «Бригады».

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"Я не помню, кто играл у нас президентов США в России, но интересно будет посмотреть, как Дмитрий [Дюжев] справится, какая пародия получится у него. Понятно, что сыграй Дмитрий Дюжев [Дональда] Трампа (экс-президент США. — NEWS.ru.), это была бы совсем другая пародия по сравнению с [Гариком] Харламовым (в одном из выпусков Comedy Club комик выступал в образе бывшего главы Белого дома. — NEWS.ru.)", — пояснил Грачев.

По словам юмориста, имеет значение, какого президента пародировать, но в целом этот жанр довольно непростой. Грачев уточнил, что, если хочешь сыграть действительно похоже, то нужно вжиться в образ. Он добавил, что Дюжеву эту будет под силу, так как он опытный актер.

"Наверное, имеет значение, какого президента пародировать. Но в целом любая пародия, она, как правило, непростая. Если ты хочешь сыграть по-настоящему похожую на персонажа пародию, то нужно, как и в любой другой роли, просто вживаться в этот образ", — высказался Грачев.

Кинокритик Роман Григорьев ранее заявил, что российским режиссерам не стоит высмеивать Байдена в фильмах. Он отметил, что происходит так называемый обмен любезностями: кинокартина о Байдене может быть связана с тем, как русского человека представляют в зарубежных лентах.