«Умру с памятью о первом поцелуе». Светлана Светличная — о жизни и карьере

28 августа актеру Владимиру Ивашову исполнилось бы 85 лет. Он ушел из жизни очень рано — в 55. Весь мир восхищался его ролью Алеши в фильме Григория Чухрая «Баллада о солдате». Актер был женат на одной из самых красивых актрис нашего кино — Светлане Светличной, советской Мэрилин Монро. Жизнь много дала талантливой актрисе и много отняла. О своей любви, отношениях с Ивашовым, первом гонораре и многом другом актриса однажды, прямо перед тем как оказаться под пристальным наблюдением врачей из-за болезни Альцгеймера, рассказала обозревателю «Мосленты» Антону Залесскому. Ниже — ее монолог.

© Мослента

О подарках и жилете из кролика

Свою первую роль я сыграла в фильме Михаила Калика «Колыбельная». Снимали картину в Молдавии.

На первый гонорар я купила маме подарок: жилет из кролика. Еще купила подарки родственникам, соседям. Хотела, чтобы в моем родном городе Мелитополе увидели меня в кино и сказали: «Это же наша Светка!» И чтобы мама за меня порадовалась.

О кумирах и морщинах

Мне хотелось быть похожей на Любовь Орлову. А вот сейчас на вопрос: «Кто ваши кумиры?», отвечаю: «Мне больше всех нравится Светлана Светличная».

Да, мне нравится, какая я сейчас — и внешне, и внутренне, и в мыслях, и в чувствах, и в словах, и в действиях. В моей душе нет морщин. Все морщины только на лице, но это нестрашно.

© Фото: фильм «Семнадцать мгновений весны»

О любимой роли и Штирлице

Самая любимая моя роль — Габи в фильме «Семнадцать мгновений весны». Габи — это я. Я даже хотела взять двойное имя: Светлана-Габи.

Штирлиц полюбил Габи, и она его полюбила, но они были вынуждены скрывать свои чувства даже от себя. Разведчикам нельзя разводиться, а Штирлиц был женат.

Режиссер «Семнадцати мгновений весны» Татьяна Лиознова преподавала у нас на курсе во ВГИКе, делала с нами отрывки и заметила меня. Она была жестким человеком с мужским характером. Обожала Вячеслава Тихонова. Долго искала актрису на Габи и остановила свой выбор на мне. Считала, что я достойна Вячеслава Тихонова.

О Ренате Литвиновой

Через много лет я еще раз снялась у женщины-режиссера — Ренаты Литвиновой в фильме «Богиня». Но если у нас с Ренатой есть нечто общее, то с Татьяной Лиозновой абсолютно ничего.

Знаю, что и Лиознова, и Литвинова остались довольны моей игрой.

Во ВГИКе мой мастер Михаил Ромм ставил меня в пример другим. Он говорил: «Смотрите, как играет Светличная, и учитесь у нее». Наш курс был экспериментальный — актерско-режиссерский. Училась вместе с Андреем Кончаловским.

О счастье

Сейчас мир стал таким неуютным, что даже страшно. Мы жили в счастливое время и были добрыми людьми, и к любви мы относились трепетно. Умели дружить, любить, веселиться…

О чувствах

Наблюдаю за современной молодежью, и так жаль их. Обделенные люди. Казалось бы, у них все есть, но при этом самого главного нет. Им не дано так чувствовать, как чувствовали мы.

© Фото: РИА Новости

О времени и любви

Обо мне часто говорили, будто бы я попала не в свое время. Полная ерунда! Да, я далека от типажа советской девушки — социальной героини, и поэтому не сыграла так много ролей, как могла бы сыграть. И все равно это время мое хотя бы потому, что я встретилась с самым лучшим на свете человеком — Володей Ивашовым.

Других времен мне не надо. Да, жизнь уготовила мне много испытаний, через которые я должна была пройти. Но я загадала, чтобы в каждом воплощении, во всех временах встречать Володю и любить его. После его ухода я до конца осознала, как сильно его любила и как мне его не хватает.

О первом поцелуе

До сих пор помню первый поцелуй Володи Ивашова. Как его губы коснулись моих. И умру с памятью о первом поцелуе!

Мы поженились студентами. Володя сказал: «Света, мне кажется, я тебя люблю». А я обиделась и переспросила: «Что значит, "кажется"?» Ответил: «Ну, кажется»

Теперь я понимаю, что было за этим «кажется». По-настоящему ни разу не признался мне в любви. Впрочем, без слов я знала, что он любит меня и будет всегда любить. И мы всегда с ним будем вместе. Мы — одно целое.

© Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

О посте и истязании

Всегда следила за собой: сидела на диетах, не пила, не курила. Раньше и постилась, и была моржихой, и плавала, и бегала босиком по снегу. Но в последние годы перестала себя истязать. Уже даже не пощусь.

Мне кажется, что важнее быть отзывчивым, добрым во время поста. Видела много людей, которые постятся и становятся злыми.

О внешности

Меня до сих пор меряют по «Бриллиантовой руке», и я, признаюсь, подыгрывала этому образу соблазнительной красотки из фильма Леонида Гайдая.

У меня всегда было желание хорошо выглядеть, и я умею себя настраивать на это, чувствую, что интересна молодежи и фигурой, и мыслями, и шапочками, и стилем… Это очень важно — общаться с молодежью и находить с нею общий язык.

© Фото: РИА Новости

О ролях и упущенных возможностях

У меня нет случайных ролей в кино, и я этому рада. Главные роли играть легче, чем эпизоды. Режиссер больше внимания уделяет главной героине, репетирует с ней, а эпизод актриса делает сама.

Я могла бы сыграть главную роль, причем у самого Висконти. Великий режиссер хотел меня снимать в своем фильме, но мне об этом рассказали только десять лет назад

Висконти признался, что хотел снимать Светлану Светличную в интервью итальянской газете, и мне показали это интервью. Он увидел меня на международном кинофестивале.

Я часто представляла наше кино за границей. Мы с мои мужем, Володей Ивашовым, очень много ездили на фестивали. Я умела одеваться, умела себя вести, у меня были хорошие манеры, и нас брали в делегацию.

И все-таки я сыграла у знаменитого иностранца одну из ролей! Йос Стеллинг, конечно, не Лукино Висконти, но очень хороший титулованный режиссер. В его фильме «Девушка и смерть» я играю героиню Ренаты Литвиновой в старости.

О странствиях и рассветах

Я — дочь военного, жила во многих городах. Удивительно, но меня помнили во всех школах, где я училась, а их было много. Но только в Москве я обрела свой настоящий дом, потому что здесь мои странствия закончились.

В столице я поменяла несколько квартир. Сначала мы с Володей жили в центре, потом переехали в новый район, потом я еще раз переехала, но город не меняла.

Мой любимый район — ВГИК, Мосфильмовская… Места, где я стала актрисой, где встретила Володю, где увидела первый рассвет после бессонной ночи.