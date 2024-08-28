Сыгравшая во «Властелине колец» актриса рассказала о волне хейта

Звезда сериала «Властелин колец: Кольца власти» Морвет Кларк, сыгравшая эльфийку Галадриэль призналась, что была поражена волной ненависти, которая обрушилась на нее после выхода первого сезона.

© кадр из сериала «Властелин колец: Кольца власти»

«Я увидела действительно темную сторону того, что значит быть человеком, которому любой может написать сообщение в Instagram*. Но я также увидела действительно милую сторону. То, что одним людям в ней не нравилось, другим нравилось. Она стремится занять свое место и не извиняется за это. Я не хотела, чтобы она вела себя как человеческая женщина, которую научили не быть грубой. У всех персонажей, которых я играла раньше есть встроенный стыд. У Галадриэль его нет», – сказал актриса в интервью Elle.

Шоураннер Джон Д. Пэйн подчеркнул, что хотел показать именно такую сторону Галадриэль. Он объяснил это тем, что автор книг Дж.Р.Р. Толкин намекал на ее гордыню и воинственную натуру в определенные моменты ее истории.

Именно изменение в характерах персонажей стало одним из объектов критики сериала фанатами. Также фанаты Толкина высказывали множество претензий касательно подбора актеров.

Второй сезон «Колец власти» стартует на Prime Video 29 августа.

*(входит в компанию Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).