Сыгравшая во «Властелине колец» актриса рассказала о волне хейта

Морвет Кларк, сыгравшая Галадриэль в сериале «Властелин колец», не ожидала такого хейта
Звезда сериала «Властелин колец: Кольца власти» Морвет Кларк, сыгравшая эльфийку Галадриэль призналась, что была поражена волной ненависти, которая обрушилась на нее после выхода первого сезона.
«Я увидела действительно темную сторону того, что значит быть человеком, которому любой может написать сообщение в Instagram*. Но я также увидела действительно милую сторону. То, что одним людям в ней не нравилось, другим нравилось. Она стремится занять свое место и не извиняется за это. Я не хотела, чтобы она вела себя как человеческая женщина, которую научили не быть грубой. У всех персонажей, которых я играла раньше есть встроенный стыд. У Галадриэль его нет», – сказал актриса в интервью Elle.
Шоураннер Джон Д. Пэйн подчеркнул, что хотел показать именно такую сторону Галадриэль. Он объяснил это тем, что автор книг Дж.Р.Р. Толкин намекал на ее гордыню и воинственную натуру в определенные моменты ее истории.
Именно изменение в характерах персонажей стало одним из объектов критики сериала фанатами. Также фанаты Толкина высказывали множество претензий касательно подбора актеров.
Второй сезон «Колец власти» стартует на Prime Video 29 августа.
*(входит в компанию Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ).