Оренбуржцам рассказали об актерском мастерстве

В Оренбурге продолжается образовательная программа Международного кинофестиваля «Восток&Запад. Классика и Авангард».

Очередной мастер-класс «Как стать актером» состоялся сегодня во дворике «Эссен» Оренбургского губернаторского историко-краеведческого музея. Спикерами выступили актриса Зухара Нарузбаева, сыгравшая главную роль в фильме «Ласточка» (16+) и актер театра и кино, кинорежиссер, преподаватель ВГИК Фархад Махмудов. Зухара отметила, чтобы стать актером, человеку необходимо иметь определенную «начитанность и насмотренность», обладать широким кругозором, а также обладать «жгучим» желанием стать актером. По словам Фархада, главной чертой актера должно быть умение не осуждать.