Умерла известная в России польская актриса Рена Рольска

Скончалась польская певица, актриса и танцовщица, выступавшая как Рена Рольска. Она была хорошо известна в нашей стране - в 1970-м году на фирме "Мелодия" вышел диск-гигант артистки.

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Исполнительница, настоящее имя которой Регина Роллингер, ушла из жизни 27 августа в 92 года. Об этом сообщили ее коллеги. Без указания деталей.

Роллингер родилась в 1932 году в Варшаве. Изучала оперный вокал. На сцене дебютировала в 1950-х как танцовщица с оркестром Польского радио. С 1956 по 1960 год работала в кабаре. В 1961-м выступила на международном песенном фестивале в Сопоте.

Экранный дебют - в 1965 году в драме "Один в городе". В 1971-1978-м годах работала в варшавском театре "Сирена", участвовала в радиошоу.

Рольска записала двенадцать пластинок. Активно гастролировала - СССР, США и Канада, Монголия. Карьеру оставила в 1981-м.