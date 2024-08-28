Евгения Щербакова сыграет с Дмитрием Дюжевым в новом сериале

Уроженка Владивостока Евгения Щербакова сыграет одну из ролей в новом сериале «Гудбай», который выйдет на ТНТ. Согласно сюжету, президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность.

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«По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга – настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча», – рассказали в пресс-службе телеканала.

Главную роль в сериале играет Дмитрий Дюжев. Одну из ролей сыграет Евгения Щербакова из Владивостока. На счету актрисы уже более 10 картин. Отметим, что Евгения не только актриса, но и режиссер, сценарист и продюсер.

Известно, что Евгения училась в вокальной, модельной и танцевальной школах, играла в КВН. В 2008 году девушка получила титул «Мисс Приморья». В 2011 году заняла первое место на финале конкурса «Мисс Рунет – 2011» в Москве.

Также в проекте снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова. Режиссером проекта стал Евгений Невский («Этерна: часть первая», «В спорте только девушки»).

Премьера сериала «Гудбай» состоится на телеканале ТНТ.