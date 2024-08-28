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«Мисс Приморья» Евгения Щербакова сыграет с Дмитрием Дюжевым в новом сериале

Уроженка Владивостока Евгения Щербакова сыграет одну из ролей в новом сериале «Гудбай», который выйдет на ТНТ. Согласно сюжету, президент США Джо Байден инкогнито отправляется в Россию и окунается в нашу действительность.

Евгения Щербакова сыграет с Дмитрием Дюжевым в новом сериале
© РИА "ФедералПресс"
«По сюжету президент США Джо Байден хочет сам разобраться, почему его санкции не работают против русских. Под прикрытием он летит в Россию, чтобы понять русскую душу, и в первый же день теряет документы, но зато находит нового друга – настоящего русского патриота. Теперь Байден вынужден жить в обычной хрущевке, работать учителем английского языка, чтобы накопить деньги на новые документы и попытаться вернуться в Америку. А тем временем агенты ЦРУ увозят в США очень похожего на Байдена российского пенсионера Иваныча», – рассказали в пресс-службе телеканала.

Главную роль в сериале играет Дмитрий Дюжев. Одну из ролей сыграет Евгения Щербакова из Владивостока. На счету актрисы уже более 10 картин. Отметим, что Евгения не только актриса, но и режиссер, сценарист и продюсер.

Известно, что Евгения училась в вокальной, модельной и танцевальной школах, играла в КВН. В 2008 году девушка получила титул «Мисс Приморья». В 2011 году заняла первое место на финале конкурса «Мисс Рунет – 2011» в Москве.

Также в проекте снимаются Алексей Демидов, Маруся Климова, Ольга Богданова, Анна Уколова, Влад Демин, Никита Дювбанов, Вилсон ли Ричард, Михаил Богдасаров и Анастасия Денисова. Режиссером проекта стал Евгений Невский («Этерна: часть первая», «В спорте только девушки»).

Премьера сериала «Гудбай» состоится на телеканале ТНТ.

Актеры
Евгений Невский
Никита Дювбанов
Евгения Щербакова
Маруся Климова
Алексей Демидов
Михаил Богдасаров
Евгений Щербаков
Анна Уколова
Анастасия Денисова
Дмитрий Дюжев
Ольга Богданова
Джозеф Байден
ЦРУ