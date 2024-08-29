Николь Кидман заявила, что снимается в кино не ради денег

Голливудская актриса Николь Кидман призналась, что никогда не снимается в кино ради гонорара. По словам звезды, она руководствуется своими желаниями, например, «поцеловать Бэтмена».

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«Потому что я могу поцеловать Бэтмена! Люди не понимают, что дело не в чеке. Надеюсь, что многие популярные блокбастеры, в которых я снимаюсь, отличаются», — заявила Николь в интервью L’Officiel.

Кроме того, она вспомнила о съемках в роли королевы Атланны в «Аквамене». Как пояснила актриса, она не любит комиксы, но испытывает симпатию к режиссеру картины Джеймсу Вансу, поэтому согласилась работать в проекте.

Также Кидман высказалась о сериале «Большая маленькая ложь», в который вошли «Отыграть назад», «Экспаты», «Девять идеальных незнакомцев» и предстоящий мини-сериал «Идеальная пара».

«Я влюбилась в длинный формат, потому что мне нравится построение персонажа, и мне нравится, что они ограничены. Это больше похоже на медленное течение, чем на фильм, где у вас всего два часа, чтобы рассказать свою историю и создать персонажа», — пояснила актриса свой выбор.

Ранее киноактер Том Круз раскритиковал бывшую супругу Николь Кидман за то, что она раскрыла подробности их неудачного брака. Артисты были женаты в период с 1990 по 2001 год.