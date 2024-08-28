Макар Запорожский рассказал об изнанке профессии и съемках в Голливуде

Макар Запорожский снимался в крупных проектах задолго до успеха «Молодежки». Его первые роли были в «Папиных дочках» и «Моей прекрасной няне». На сегодняшний день в фильмографии Макара более 60 проектов, снятых известными режиссерами. А еще актер имеет опыт работы за рубежом: в 2018 году он появился в голливудском фильме «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс в главной роли.

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Одним из последних проектов Макара стал второй сезон сериала НТВ «Стражник», который находится в производстве. Актер вернулся к роли Михаила Царева — спецназовца, готового на все ради семьи. Помимо съемок в кино, Запорожский играет в театре, пишет сценарий для своего проекта и мечтает о роли в мюзикле.

В эксклюзивной беседе с изданием «Страсти» Макар рассказал о продолжении актерской династии, отреагировал на звание «Секс-символа» и вспомнил о съемках с Дженнифер Лоуренс.

В Ярославле стартовали съемки второго сезона «Стражника» телеканала НТВ. Ваш герой — спецназовец Михаил Царев. Как готовились к роли?

На этот раз ограничился тренировками в спортзале. Важно чувствовать себя в тонусе. В сценарии, как и раньше, много задач, требующих соответствующей подготовки. Суставы, связки – их нужно было довести до кондиции. Несмотря на наличие дублёров, каскадёров, которые всё сделают, отыграют за тебя и за того парня, мне необходимо понимать и знать, что я могу, я готов. Тогда можно спокойно идти в сцену, не думая о последствиях.

В сериале много трюков. Вы сами их выполняете или доверяетесь каскадерам?

Все зависит от решения постановщика. В нашем случае это Вячеслав Владимирович Аникин, мы знаем друг друга уже больше 10 лет. Я полностью ему доверяю! Как правило, многое достаётся мне. Если же в трюке высока вероятность травмы, то тут уже работают профессионалы. А на монтаже уже решается, чье исполнение более выгодно.

Почти все Ваши роли требуют хорошей физической подготовки, к тому же Вы часто играете спортсменов. Тяжело ли поддерживать себя в форме?

Нет. Больше скажу, мне не кажется, что я поддерживаю себя в форме. Вот если бы я мог подтянуться 25 раз в любое время дня и ночи – вот это была бы форма, а так видимость одна. Но вы правы, никто не молодеет (улыбается).

© Пресс-служба НТВ

В 2010–2011 годах Вы служили по призыву в команде актеров-военнослужащих в Центральном академическом театре Российской армии. Расскажите, как проходила служба? Как Вам это помогло в профессии?

Это был очень полезный опыт жизни и работы в коллективе. С утра, после построения – уборка территории, потом строевая подготовка, уборка фойе, если ты дежурный – еще и уборка казармы. Потом начинается беготня по заданиям. Могут в главк отправить, затем помогаешь собирать спектакль, стоишь на запуске зрителей, досматриваешь вещи и, наконец, играешь в этом спектакле и помогаешь его разобрать. В общем, всегда в мыле – романтика… Помогло ли это мне? Теперь у меня много друзей в разных театрах, с некоторыми из сослуживцев мы работаем до сих пор. И, конечно же, было очень познавательно увидеть жизнь штабных военных изнутри.

Многие актеры говорят, что профессия зависима. А какой Вы увидели изнанку индустрии?

Да, наверное. Но профессия слесаря тоже зависима. Как и шафера, бухгалтера. Мы все зависим от спроса. От того, насколько прикладная наша специальность, от рынка и т.д. В актерской профессии высокая конкуренция. Вдобавок можно услышать отказ на пробах и долгое время сидеть без работы. Как в таких случаях не перегореть и не уйти из индустрии? «Из индустрии» – слово-то какое… Я не считаю, что нахожусь в какой-то «индустрии». Делай что считаешь нужным, и будь что будет. Иногда нужно отказаться от работы, уйти из театра или из проекта, взять паузу, оглянуться, попытаться осмыслить, осознать, где ты, кто ты, что ты из себя представляешь, понять куда ты движешься, чего ты, собственно, хочешь. Деньги к этому, так скажем, экзистенциальному выбору мало отношения имеют, тут вопрос сути. А прокормить себя и свою семью, пока руки и ноги на месте, я, думаю, сумею. Не профессией, так чем-то другим.

Вы снимались в крупных проектах задолго до успеха «Молодежки». Помните, как попали на съемочную площадку «Моей прекрасной няни»?

Не совсем. Есть только какие-то отрывки съемочного процесса, павильон, массовка, торт, Павел Сердюк, Екатерина Дубакина, Борис Смолкин... Вот, собственно, и всё

Анастасия Заворотнюк создала культовый образ няни Вики. Какой Вам запомнилась актриса?

Молодой и красивой.

В одном интервью Вы рассказывали, что ушли из «Молодежки», потеряв интерес. Но в 2024 году стало известно, что Вы вновь возвращаетесь к роли Димы Щукина. Что заставило Вас вернуться в проект? Почему передумали?

Ничего не заставило... Хотя нет, наверное, деньги (смеется). Нет никакого возвращения, просто нас всех собрали ради одной сцены. После того, что мы вместе прошли много лет назад, просто невозможно отказать этим людям, да и зачем? Мне было приятно встретиться с ребятами!

© Личный архив Макара Запорожского

После первых сезонов «Молодежки» Вам присвоили звание «Секс-символа». Что в актерской карьере предопределяет успех: привлекательная внешность, талант или труд?

Ничего не знаю об этом. Вообще, в первую очередь, надо разобраться с понятием «успех». Если мы имеем в виду славу и деньги, то тут совсем не обязательно быть хорошим актером. Если же «успех» – это достойная работа, то тут без труда никак, а если мы хотим исключительных достижений в профессии, то тут уже нужен талант.

Звание одного из самых привлекательных мужчин обременяет или, наоборот, окрыляет и заставляет трудиться над собой и карьерой?

На мой взгляд, это ерунда какая-то. Никогда не думал об этом.

После «Молодежки» у Вас появилось много поклонниц. Была ли ревность со стороны жены?

Нет. Поначалу отвечал всем, кто мне пишет в соцсетях, считал себя должным не снобить, быть открытым и отзывчивым. Но потом близкие обратили мое внимание на то, что ответы начинают требовать все больше времени, и от этого пришлось отказаться.

Что самое необычное делали для Вас поклонницы?

Рисовали портреты.

Ваша жена — тоже актриса. Насколько тяжело двум творческим людям в браке?

На мой взгляд, это не зависит от профессии. Это предубеждения. Ведь это человек определяет для себя профессию, а не профессия человека. Так что, в первую очередь, важны личные качества, чувства — они определяют отношения, а профессиональная деятельность — это профессиональная деятельность.

Вы снимались в голливудском фильме «Красный воробей» с Дженнифер Лоуренс. Актриса признается, что часто разыгрывает коллег по площадке и не отличается примерным поведением. Согласны ли Вы со словами Дженнифер?

Да, вполне. Мы буквально несколько раз общались вне площадки. Меня она не разыгрывала, но балагурила изрядно, с ней весело.

Русские актеры, снимавшиеся за рубежом, отмечают, что на съемочной площадке они были более дисциплинированными, чем зарубежные коллеги. А Вы заметили разницу между нашими актерами и иностранными?

Не особо. Все относились к процессу с каким-то пиететом, даже внутренним восторгом, были заранее восхищены. Я же, наоборот, как мне кажется, пытался сбить всякий внутренний пафос, чтобы мне ничего не мешало, чтобы я мог не бояться и нагло, внимательно вгрызаться в процесс, в коллег…Не могу сказать, что возымел успех в этом, но план мой был таков, и я его придерживался.

Как сложились Ваши взаимоотношения с Лоуренс на съемках? Какой забавный случай запомнился больше всего?

Никак, мы скромно и уважительно работали, особо не общались, в основном по делу только. Помню, мы снимали драку в душевых, уже, наверное, 6-й час. Первые несколько часов мы между моторами, чтобы никого не смущать, прикрывались халатиками, полотенчиками, но потом уже перестали прыгать туда-сюда, какой смысл? Все всё видели, кого мы обманываем, зачем продолжаем придавать этому значение? Спустя 6 часов Джен заявляет оператору: «Джерри, предупреждаю, я съела все оливки из твоего салата. Да, и, ребят, принесите кто-нибудь мне вишнёвые мармеладки с буфета, спасибо!». Меня это так умилило! Всё-таки они живые, простые, такие же люди, эти кинозвёзды (улыбается).

Помимо кино, Вы играете на театральной сцене. Что Вам ближе: кино или театр?

Театр. Пока не совсем понимаю, как все устроено в кино. Как-то работаю, но верно ли я это делаю — не уверен.

Вы как-то признались, что хотели бы играть в мюзиклах. Планируете развивать карьеру в этом направлении?

Нет, доверюсь случаю. Призовет меня этот жанр — ура! Нет, значит, будем мыкаться дальше.

В одном интервью Вы признались, что хотели бы спродюсировать еще один проект или написать сценарий. Есть ли уже творческие задумки?

Да, полным ходом! Не могу сказать, что с успехом... Даже что с переменным успехом не могу сказать... Но никто не говорил, что ты всем нужен со своими мыслями (улыбается).

© Личный архив Макара Запорожского

Вы с братом Кириллом продолжаете актерскую династию. Тяжело ли быть сыном известных родителей?

Не могу сказать, что мои родители известные. Слава Богу, они не известные настолько, чтобы это вносило коррективы в наши отношения. Да и вообще, быть сыном нелегко... Дочерью, наверное, тоже... Да и кому сейчас легко?

Часто ли Вас с братом сравнивают? Если да, то задевает ли Вас это?

Нет, не часто. Да если бы и сравнивали, думаю, не задевало. Меня с другими сравнивают. Да, люди делают много разных вещей, но далеко не все из них заслуживают внимания.

Вы — состоявшийся актер, который имеет опыт работы в Голливуде. Важна ли для Вас оценка отца? Часто ли Вы обсуждаете работу?

И да, и нет. Мне всегда важно знать его мнение. Но в какой мере оно будет влиять на меня — это вопрос. Я всегда стараюсь быть максимально аккуратен в этом. Имею в виду зависимость от других. Стараюсь не потерять собственного ощущения происходящего, в первую очередь.

На чье мнение ориентируетесь в профессии: кинокритиков, отца, жены или полагаетесь на собственное чутье?

Всех, кого вы перечислили, всех, кому доверяю и дорожу. Стараюсь собрать побольше информации, соотнести со своими ощущениями и сделать выводы.

Вы рассказывали, что хотели стать психологом. А как Вы считаете, нужно ли актерам, примеряющим разные роли, посещать психолога, чтобы не потерять свое «Я»?