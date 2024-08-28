Николь Кидман назвала причину, по которой снимается в фильмах

Обладательница премии «Оскар» Николь Кидман заявила себя как талантливая актриса, которая одинаково хорошо вживается в роли жертв и злодеев. Недавно в разговоре с L’Officiel она призналась, по каким критериям выбирает фильмы, в которых готова сниматься.

По словам Кидман, гонорар здесь играет последнюю роль. Например, когда у нее интересовались, зачем она согласилась на роль доктора Чэйза в «Бэтмене навсегда», Николь честно призналась, что ради поцелуя с Бэтменом.

«Люди не понимают, что дело не в чеке. Надеюсь, что многие популярные блокбастеры, в которых я снимаюсь, отличаются», — заявила Николь.

Что касается роли королевы Атланны в «Аквамене», Кидман была счастлива, когда получила приглашение от режиссера Джеймса Вана, так как в восторге от его фильмов ужасов.

Поэтому Кидман согласилась на роль без раздумий, потому что сначала думала, что это будет фильм ужасов.

Сейчас Кидман стала уделять много внимания сериалам. Актриса считает, что мини-сериалы – это как медленное течение, дающее возможность рассказать свою историю и создать персонажа.

Напомним, ранее стало известно о фобиях Кидман. Она до ужаса боится бабочек и мотыльков. Что не облегчает жизнь съемочной группе, от которой требуется убрать всех летающих расписных насекомых в округе.

Также Кидман призналась, что ее посещают мысли о кончине. Она задумываться, какой след оставит в истории после себя. Также Николь отметила, что у нее есть несколько надежд на своих наследников.