Актриса Моряк согласилась, что прославилась благодаря своему мужу Андреасяну

Актриса Лиза Моряк призналась, что не обижается на высказывания о том, что прославилась благодаря мужу Сарику Андреасяну, поскольку "в целом так и есть". Ее слова передает издание "Леди Mail".

"Я не скрываю: часть моего успеха - это успех моего мужа. Я рада, что мы с ним в одной команде, это поможет нам добиться еще больших успехов в будущем", - заявила она.

Также актриса подчеркнула, что ей нравится работать с супругом, потому что он понимает ее, как "никто другой". У них гораздо больше разногласий на бытовые темы, чем на творческие. В работе, призналась Моряк, она полностью доверяется Андреасяну как режиссеру, ведь так поступает любой профессиональный артист.

"Я всегда учитываю замечания и пожелания Сарика, на конфликт не иду. В творческой работе мы часто находимся в тандеме и вместе создаем героев", - пояснила Моряк.

Андреасян и Моряк поженились в ноябре 2022 года. Актриса рассказывала, что супруг сделал ей предложение в самолете: он устроил романтическую прогулку над городом, и в небе появилась надпись: "Я люблю тебя, выходи за меня". В феврале 2023 года артистка родила дочь. Девочку назвали Элизабет.