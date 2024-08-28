Ребекка Фергюсон и Эндрю Гарфилд сыграют в «Волшебном далеком дереве»

Шведская актриса Ребекка Фергюсон нашла себе новую большую роль в Голливуде. Звезда «Дюны» и «Укрытия» сыграет главную злодейку в экранизации знаменитой сказки «Волшебное далёкое дерево» Энид Блайтон.

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Адаптация расскажет историю Полли и Тима Томпсонов, а также их детей Бет, Джо и Фрэн, которые вынуждены переехать в отдалённую английскую сельскую местность. Там они обнаруживают волшебное дерево c его необычными, крайне эксцентричными обитателями.

Вместе с Фергюсон в ленте также сыграют Эндрю Гарфилд («Новый Человек-паук»), Клэр Фой («Корона»), Никола Кохлан («Бриджертоны»), Джессика Ганнинг («Оленёнок») и Дженнифер Сондерс («Смерть на Ниле»). Режиссёром ленты выступит Бен Грегор («Британия»). Даты выхода у картины пока нет.