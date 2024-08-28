Купер Хоффман станет сексуальной музой Оливии Уайлд

Купер Хоффман («Лакричная пицца») и Оливия Уайлд («Сама жизнь», «Гонка») исполнят главные роли в провокационном эротическом триллере «I Want Your Sex» режиссера Грегга Араки («Загадочная кожа», «Нигде»). Как сообщает Variety, сценарий фильма написали Грегг и Карли Скиортино («А теперь – апокалипсис»), съемки начнутся в октябре в Лос-Анджелесе.

По сюжету, юноша по имени Эллиот (Хоффман) получает работу у известной художницы, иконы и провокатора Эрики Трейси (Уайлд). Его самые смелые фантазии сбываются, когда Эрика предлагает ему стать ее сексуальной музой. Но Эллиот вскоре обнаруживает, что Эрика увлекает его в путешествие более глубокое, чем он когда-либо мог себе представить, в мир секса, одержимости, власти, предательства и убийств.