Съемки комедии «Трудные папы» стартовали в Москве

Съемки фильма «Трудные папы» стартовали в Москве в конце августа 2024 года. По сюжету, главная героиня Катя (Юлия Хлынина) умна, скромна и прилежна, но главное — очень удобна для окружающих, чем те и пользуются. После смерти гиперопекающей матери Кате вместе с домом в наследство достаётся и мамин поздний возлюбленный Андрей Николаевич (Александр Лыков), которому больше негде жить. Впрочем, это не главная проблема нашей героини. Есть также тайны, которые мама при жизни скрывала от Кати, долг за ипотеку, из-за которого она может лишиться жилья и загадочный мужчина (Гарик Сукачёв), которому мама много лет отправляла крупные суммы.

В касте также заявлены Олег Рязанцев, Дмитрий Колчин, Михаил Тройник и другие. Режиссёром-постановщиком комедии с элементами экшна выступает Светлана Самошина («Край надломленной луны», «Первый класс»), а продюсерами – Сергей Шишкин, Эльвира Дмитриевская, Гавриил Гордеев, Антон Щукин, Артем Логинов и Антон Зайцев.

Производством занимается онлайн-кинотеатр Okko. После съемок в Москве работа над фильмом продолжится в Новороссийске.