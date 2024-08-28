Бурак Озчивит опубликовал фотографии со съемок новых «Елок»

Турецкая звезда Бурак Озчивит ("Великолепный век", "Черная любовь", "Королек - птичка певчая") щедро поделился с поклонниками снимками с площадки "Ёлок 11". Фото он опубликовал в социальной сети, принадлежащей компании Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена).

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На одном из них актёр демонстрирует русскоязычное издание романа "Королёк - птичка певчая" Решата Нури Гюнтекина. В одноименном сериале Озчивит снимался в 2013 году и на площадке встретил свою будущую жену Фахрийе Эвджен.

В фильме "Ёлки" с турецкой звездой также снимается Рузиль Минекаев ("Слово пацана").