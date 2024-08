Крис Прэтт и Джуд Хилл исполнят главные роли в фильме «Путь парня-воина»

Крис Прэтт («Мир Юрского периода», «Стражи Галактики»), Линда Карделлини («Зелёная книга», «Прощай навсегда») и Джуд Хилл («Белфаст», «Призраки в Венеции») исполнят главные роли в фильме «Путь парня-воина» (Way of the Warrior Kid). Как сообщает Deadline, картина режиссера МакДжи («Ангелы Чарли», «Значит, война») является экранизацией одноименного романа Джоко Виллинка 2017 года. Сценарий написал Уилл Стэйплз («Без жалости», «Парни что надо»), производством фильма занимаются Apple и Skydance.

В центре сюжета 13-летний Марк (Хилл), физически слабый и неуверенный в себе подросток, у которого нет друзей и который является мишенью для насмешек и издевательств одноклассников. Мальчика воспитывает мать-одиночка Сара (Карделлини). Ее брат Джейк (Прэтт), участник элитного отряда американского спецназа «Морские котики», получает ранение во время задания и приезжает к сестре на время реабилитации. Когда он обнаруживает, что его племянник испытывает трудности в учебе, общении и физической подготовке, Джейк берет на себя новую миссию: использовать свои навыки тренировок, чтобы в течение трех летних месяцев помочь юноше найти своего внутреннего воина.