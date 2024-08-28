Мария Луговая сыграла 15 персонажей в сериале «Нинель»

Премьерный показ сериала «Нинель» стартует 2 сентября 2024 года на Первом канале. Действие авантюрной мелодрамы происходит в конце 1980-х. Нинель Камолова (Мария Луговая), обладающая уникальным актерским талантом, ради спасения своего отца становится напарницей известного афериста. Пока милиция бездействует, Нинель, перевоплощаясь в разных людей и вводя в заблуждение окружающих, пытается провести собственное расследование и доказать невиновность родителя. Её молодость, бесстрашие и артистический дар помогают проворачивать самые невероятные афёры и… всё сильнее затягивают девушку на путь криминала…

В сериале также снялись Владимир Жеребцов (Гоша), Роман Маякин (Коваль), Александр Лазарев-мл. (Баршак), Андрей Ильин (Камолов), Дарья Михайлова (Камолова), Сергей Степин (Граевский), Любовь Германова (Граевская), Владимир Юматов (Серый), Нил Кропалов (Зарецкий), Тимур Орагвелидзе (Аслан), Виктор Логинов (Боткин), Михаил Владимиров (Ганин), Игорь Жижикин (Мусатов), Александр Алешкин (Добрин), Александр Резалин (Бойко), Иван Агапов (Аркадий Летицын), Виктория Лукина (Верткова) и другие.

- Мы очень долго искали актрису на главную роль, был масштабный кастинг, и утвердили Машу за её абсолютное совпадение с героиней: внешне она хрупкая, кажется ранимой, а внутри - сильная, волевая, в хорошем смысле «пацанка», - рассказывает режиссер Сергей Краснов. - Ей пришлось очень много раз перевоплощаться по-настоящему, то есть если она играет роль художницы — ей нужно досконально знать всё о живописи, потому что Нинель будет в таких обстоятельствах, когда вокруг очень умные люди, которые раскусят малейший промах. Здесь не получится сфальшивить, прикинуться, в любую секунду нужно быть готовой держать удар.

- Мне, как актрисе, была безумно интересна возможность сыграть в одном персонаже много разных образов, - признается Мария Луговая. - Соглашаясь сниматься в этом проекте, я понимала, что это вызов, и не знала, справлюсь или нет. Мы насчитали, как минимум, 15 образов! Моя героиня на протяжении всей истории должна не просто «прикинуться», она должна настолько измениться до неузнаваемости, чтобы ей поверили. Мы сразу договорились, «на берегу», что всё будет честно, без поддавков. Если мы будем чувствовать, что где-то какая-то неправда, что где-то идёт какая-то натяжка — то мы на это не пойдём и будем максимально добиваться волшебства перевоплощения! Самым сложным было не повторить саму себя в каждом из образов. Другая сложность заключалась в том, что мне нужно было перевоплощаться в людей, которые являются реальными героями этой истории. Например, выдавать себя за экстрасенса. Чтобы быть в этом образе убедительной, я посмотрела несколько видео Анатолия Кашпировского.

В сериале приняла участие также родная сестра Марии – Виктория Луговая. Съемки проекта проходили вМоскве, Подмосковье и Пятигорске, где специально для проекта на горе Горячая, построили летний кинотеатр «Машук».